Wielkie emocje podczas finałów tegorocznej Ligi Akademickiej AZS! Mamy kolejnych mistrzów

– Finały znów oglądało się z największą przyjemnością, a już teraz mamy pomysły na rozwój Ligi Akademickiej AZS – zapewnia Dariusz Piekut, sekretarz generalny AZS.

Ligi Akademickie AZS to specjalny projekt dla studentów-sportowców, którzy w jeszcze większym wymiarze chcą oddać się swojej pasji, jaką są siatkówka, piłka nożna, koszykówka, pływanie lub hokej na lodzie. To właśnie w tych dyscyplinach odbyła się rywalizacja w dwóch pierwszych edycjach projektu. Ligi Akademickie AZS nie są jednak zwykłymi zawodami, bowiem najpierw drużyny grają w eliminacjach, żeby wywalczyć przepustki do Final Four w Krakowie. A tam panuje nie tylko znakomita atmosfera, ale organizacja na najwyższym poziomie i piękna oprawa wizualna, przy której sportowcy-studenci mogą poczuć się jak zawodowcy.

Tym razem zawody finałowe ponownie odbyły się na obiektach AZS AGH w Krakowie. Wielkie święto studenckie rozpoczęły finały w pływaniu, które w czwartek wygrali studenci AZS AWF Katowice. Z kolei w sobotę poznaliśmy mistrzów w piłce ręcznej, którymi okazali się AZS UR Radom (kobiety) i gospodarze wśród mężczyzn. Niedzielne zmagania zapowiadały się równie ciekawie, bowiem do rozstrzygnięcia pozostały turnieje hokeja na lodzie, siatkówki, oraz koszykówki.

Jeśli chodzi o pierwszą z dyscyplin, to do Krakowa przyjechały już tylko cztery zespoły, które grały w bezpośrednich meczach o medale. I ostatecznie brązowe trafiły do hokeistów AZS AWF Katowice, którzy wygrali z AZS UG Gdańsk 3:2. Z kolei złoto odebrali zawodnicy AZS MUP Oświęcim. Oni co prawda przegrywali z AZS UO Opole 0:1, ale w dalszej części meczu dominowali i wygrali 4:2.

– Zawsze są to są pozytywne emocje, a droga do mistrzostwa nie była łatwa. Teraz cieszymy się ze złotych medali, ale mecz finałowy był wyrównany. Wystarczy zresztą sobie przypomnieć, że do samego końca było napięcie i nie było wiadomo, jak to się może skończyć – mówi Denis Melnyk ze zwycięskiej drużyny.

Bardzo ciekawy przebieg miał też turniej koszykarek i koszykarzy. Wśród pań w meczu o trzecie miejsce zwyciężył AZS AWF Katowice, który pokonał AZS PK Kraków, ale to, co się działo w finale, przeszło wszelkie oczekiwania! AZS WSG w pięknym stylu dogonił w czwartej kwarcie rywalki, a w końcówce było 49:49! Co więcej, AZS UW Warszawa stracił piłkę, z AZS WSG Bydgoszcz miał ogromną szansę, by zakończyć to spotkanie zwycięsko. Piłka nie trafiła jednak do kosza, więc… mieliśmy dogrywkę, a po niej bydgoszczanki ostatecznie zwyciężyły 58:54.

– Ja jeszcze nie dowierzam! – cieszy się Maria Perzyna z AZS WSG Bydgoszcz. – To był tak ciężki mecz, ale zostałyśmy razem, przez ani sekundę nie miałyśmy do siebie pretensji.

Ciekawie było też u koszykarzy. Brązowe medale odebrali gracze AZS AWF Warszawa, którzy w derbach stolicy wygrali z AZS PW 68:52. Z kolei w finale niemal przez całe spotkanie prowadzili gracze AZS UO Opole, a w pewnym momencie mieli nawet 18 punktów przewagi nad AZS AMW Gdynia, który… ostatecznie zwyciężył 66:58.

Jeśli chodzi o siatkówkę, to w turnieju żeńskim zwyciężyły zawodniczki AZS UG Gdańsk, które bez starty seta wygrały w finale z AZS UBB Bielsko-Biała. Brąz trafił natomiast do gospodyń, które również po trzysetowym spotkaniu pokonały AZS UKW Bydgoszcz. – To cudowne przeżycie, świetna historia i niezapomniane wspomnienia, które zostaną z nami na długo. Cieszymy się, że w ogóle mogłyśmy przyjechać do Krakowa i doświadczyć tego, co zrobiliśmy jako drużyna. I chyba długo o tym nie zapomnijmy, będziemy wspominać ten turniej przez kilka tygodni. Czujemy się wspaniale, tym bardziej, że wytrzymałyśmy presję tych zawodów – mówi Justyna Bąk, mistrzyni Ligi Akademickiej AZS z AZS UG Gdańsk.

fot. Materiały prasowe

W męskich rozgrywkach obrońcy tytułu, czyli AZS AGH Kraków, tym razem musieli zadowolić się trzecim miejscem, bowiem w “małym finale” wygrali z AZS UWM Olsztyn 3:0. Odbili sobie za to ubiegłoroczni srebrni medaliści, czyli AZS MANS Warszawa. To właśnie oni zwyciężyli w drugiej edycji Ligi Akademickiej AZS, a w finale pokonali AZS AKF Kraków 3:1.

– Po prostu zagraliśmy jak brazylijska samba – śmieje się Bartosz Tomal z AZS MANS Warszawa. – W końcu wydarzyło się coś takiego, że osiągnęliśmy naprawdę wspaniały sukces. Nie jesteśmy drudzy czy piąci, ale jesteśmy mistrzami Ligi Akademickiej AZS! To naprawdę wspaniałe uczucie!

fot. Materiały prasowe

Cała Liga Akademicka AZS ponownie zakończyła się dużym sukcesem, a zawodniczki i zawodnicy z Krakowa wyjechali nie tylko z medalami na szyjach, ale przede wszystkim ze wspaniałymi chwilami, których nikt im nie odbierze. – Zgodnie z naszym hasłem “Atmosfera, Zabawa, Sport” młodzi ludzie chcą ten sport uprawiać i to robią na wysokim poziomie – mówi Dariusz Piekut, sekretarz generalny AZS. – Widać było w nich pasję i że mają z tego ogromną satysfakcję. Finały oglądało się z ogromną przyjemnością i cieszę się, że ten program się realizuje. Jednocześnie wyciągamy też wnioski, tym bardziej, że mamy wstępne zapewnienia z Ministerstwa Sportu i Turystyki, czyli głównego sponsora projektu, że ten będzie kontynuowany. I to świetna informacja, bo widać, że pomysł się przyjął, sprawdza się i jest oczekiwany w środowisku.

fot. Materiały prasowe

Liga Akademicka AZS organizowana była przez Akademicki Związek Sportowy. Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Informacja prasowa