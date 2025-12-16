Zawodnicy Aluron CMC Warty Zawiercie już w najbliższych dniach zawitają do brazylijskiego Belem, gdzie w dniach 16-21 grudnia rozegrają się Klubowe Mistrzostwa Świata 2025.

W grze o końcowe trofeum jest osiem drużyn podzielonych na dwie grupy. Podopieczni trenera Michała Winiarskiego zagrają w grupie z Volei Renata, Praia Clube i katarskim Al-Rayyan.

Ciekawie zapowiada się również rywalizacja w drugiej grupie, gdzie zobaczymy takie kluby jak: Sada Cruzeiro, Osaka Blueton, Swehly Sports Club oraz Sir Sicoma Monini Perugia. To te ekipy mogą być potencjalnym rywalem Aluron CMC Warty po awansie do fazy pucharowej rozgrywek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Volei Renata - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 00:30.

