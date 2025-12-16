KSW 113: Karta walk. Kto walczy?
Już w najbliższą sobotę odbędzie się gala KSW 113. Kto zawalczy na KSW 113? Jak wygląda karta walk? Fani zobaczą w klatce m.in. Artura Szpilkę czy Adriana Bartosińskiego.
Podczas KSW 113 dojdzie do dziesięciu starć w formule MMA. W walce wieczoru tego wydarzenia mistrz Adrian Bartosiński zmierzy się z Muslimem Tulshaevem w pojedynku o pas wagi półśredniej. Powracający do klatki po blisko półtorarocznej przerwie Paweł Pawlak zawalczy za to z Laidem Zerhounim o tytuł wagi średniej.
Dodatkowo fani będą mieli okazję zobaczyć takich zawodników jak m.in. Artur Szpilka, Damian Janikowski czy Marcin Wójcik.
KSW 113: Karta walk. Kto walczy?
Adrian Bartosiński - Muslim Tulshaev - walka o pas mistrzowski w wadze półśredniej
Paweł Pawlak - Laid Zerhouni - walka o pas mistrzowski w wadze średniej
Artur Szpilka - Michal Martinek
Adam "AJ" Josef - Piotr Lisek
Michał Michalski - Damian Janikowski
Augusto Sakai - Marcin Wójcik
Wiktor Zalewski - Romain Debienne
Marcelo Morelli - Patryk Surdyn
Igor Włodarczyk - Artur Krawczyk
Souheil Kaouchen - Krzysztof Geburek
Gala KSW 113 odbędzie się w sobotę 20 grudnia w Atlas Arenie w Łodzi.