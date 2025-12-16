Podczas KSW 113 dojdzie do dziesięciu starć w formule MMA. W walce wieczoru tego wydarzenia mistrz Adrian Bartosiński zmierzy się z Muslimem Tulshaevem w pojedynku o pas wagi półśredniej. Powracający do klatki po blisko półtorarocznej przerwie Paweł Pawlak zawalczy za to z Laidem Zerhounim o tytuł wagi średniej.

Dodatkowo fani będą mieli okazję zobaczyć takich zawodników jak m.in. Artur Szpilka, Damian Janikowski czy Marcin Wójcik.

KSW 113: Karta walk. Kto walczy?

Adrian Bartosiński - Muslim Tulshaev - walka o pas mistrzowski w wadze półśredniej

Paweł Pawlak - Laid Zerhouni - walka o pas mistrzowski w wadze średniej

Artur Szpilka - Michal Martinek

Adam "AJ" Josef - Piotr Lisek

Michał Michalski - Damian Janikowski

Augusto Sakai - Marcin Wójcik

Wiktor Zalewski - Romain Debienne

Marcelo Morelli - Patryk Surdyn

Igor Włodarczyk - Artur Krawczyk

Souheil Kaouchen - Krzysztof Geburek

Gala KSW 113 odbędzie się w sobotę 20 grudnia w Atlas Arenie w Łodzi.