KSW 113: Karta walk. Kto walczy?

Hubert PawlikSporty walki

Już w najbliższą sobotę odbędzie się gala KSW 113. Kto zawalczy na KSW 113? Jak wygląda karta walk? Fani zobaczą w klatce m.in. Artura Szpilkę czy Adriana Bartosińskiego.

Mężczyzna z ogoloną głową i tatuażami na szyi, ubrany w różową koszulkę polo, siedzi i uśmiecha się.
fot. Polsat Sport
Artur Szpilka

Podczas KSW 113 dojdzie do dziesięciu starć w formule MMA. W walce wieczoru tego wydarzenia mistrz Adrian Bartosiński zmierzy się z Muslimem Tulshaevem w pojedynku o pas wagi półśredniej. Powracający do klatki po blisko półtorarocznej przerwie Paweł Pawlak zawalczy za to z Laidem Zerhounim o tytuł wagi średniej.

 

ZOBACZ TAKŻE: Oto podsumowanie występów Polaków w UFC w 2025 roku. Wiemy, kto był najlepszy

 

Dodatkowo fani będą mieli okazję zobaczyć takich zawodników jak m.in. Artur Szpilka, Damian Janikowski czy Marcin Wójcik.

KSW 113: Karta walk. Kto walczy?

Adrian Bartosiński - Muslim Tulshaev - walka o pas mistrzowski w wadze półśredniej

Paweł Pawlak - Laid Zerhouni - walka o pas mistrzowski w wadze średniej

Artur Szpilka - Michal Martinek 

Adam "AJ" Josef - Piotr Lisek

Michał Michalski - Damian Janikowski

Augusto Sakai - Marcin Wójcik

Wiktor Zalewski - Romain Debienne 

Marcelo Morelli - Patryk Surdyn

Igor Włodarczyk - Artur Krawczyk

Souheil Kaouchen - Krzysztof Geburek

 

Gala KSW 113 odbędzie się w sobotę 20 grudnia w Atlas Arenie w Łodzi.

Przejdź na Polsatsport.pl
ADRIAN BARTOSIŃSKIARTUR SZPILKADAMIAN JANIKOWSKIKSW 113MMAPAWEŁ PAWLAKSPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Giga Chikadze - Kevin Vallejos. Skrót walki
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 