KSW 113 na żywo. Wyniki walk

Na gali KSW 113 zobaczymy pojedynki między innymi Artura Szpilki, Pawła Pawlaka czy Adriana Bartosińskiego. Relacja live i wyniki na żywo KSW 113 na Polsatsport.pl.

Mężczyzna z ogoloną głową i tatuażami na ramionach i klatce piersiowej napina bicepsy.
fot. Polsat Sport
KSW 113 na żywo. Wyniki gali

Walką wieczoru KSW 113 będzie starcie Bartosińskiego z Muslimem Tulshaevem. Stawką tego pojedynku będzie mistrzowski pas KSW w wadze półśredniej.

 

Wcześniej Paweł Pawlak i Laid Zerhouni zmierzą się o mistrzostwo KSW w wadze średniej.

 

Po raz kolejny do klatki KSW wyjdzie też Szpilka, który zmierzy się z doświadczonym Czechem Michalem Martinkiem.

KSW 113 na żywo. Wyniki walk live:

Adrian Bartosiński - Muslim Tulshaev - walka o pas mistrzowski w wadze półśredniej

Paweł Pawlak - Laid Zerhouni - walka o pas mistrzowski w wadze średniej

Artur Szpilka - Michal Martinek 

Adam "AJ" Josef - Piotr Lisek

Michał Michalski - Damian Janikowski

Augusto Sakai - Marcin Wójcik

Wiktor Zalewski - Romain Debienne 

Marcelo Morelli - Patryk Surdyn

Igor Włodarczyk - Artur Krawczyk

Souheil Kaouchen - Krzysztof Geburek

 

Gala KSW 113 odbędzie się w sobotę 20 grudnia w Atlas Arenie w Łodzi. Relacja live i wyniki na żywo na Polsatsport.pl.

