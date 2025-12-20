Walką wieczoru KSW 113 będzie starcie Bartosińskiego z Muslimem Tulshaevem. Stawką tego pojedynku będzie mistrzowski pas KSW w wadze półśredniej.

Wcześniej Paweł Pawlak i Laid Zerhouni zmierzą się o mistrzostwo KSW w wadze średniej.

Po raz kolejny do klatki KSW wyjdzie też Szpilka, który zmierzy się z doświadczonym Czechem Michalem Martinkiem.

KSW 113 na żywo. Wyniki walk live:

Adrian Bartosiński - Muslim Tulshaev - walka o pas mistrzowski w wadze półśredniej

Paweł Pawlak - Laid Zerhouni - walka o pas mistrzowski w wadze średniej

Artur Szpilka - Michal Martinek

Adam "AJ" Josef - Piotr Lisek

Michał Michalski - Damian Janikowski

Augusto Sakai - Marcin Wójcik

Wiktor Zalewski - Romain Debienne

Marcelo Morelli - Patryk Surdyn

Igor Włodarczyk - Artur Krawczyk

Souheil Kaouchen - Krzysztof Geburek

Gala KSW 113 odbędzie się w sobotę 20 grudnia w Atlas Arenie w Łodzi. Relacja live i wyniki na żywo na Polsatsport.pl.

