KSW 113 na żywo. Wyniki walk
Na gali KSW 113 zobaczymy pojedynki między innymi Artura Szpilki, Pawła Pawlaka czy Adriana Bartosińskiego. Relacja live i wyniki na żywo KSW 113 na Polsatsport.pl.
Walką wieczoru KSW 113 będzie starcie Bartosińskiego z Muslimem Tulshaevem. Stawką tego pojedynku będzie mistrzowski pas KSW w wadze półśredniej.
Wcześniej Paweł Pawlak i Laid Zerhouni zmierzą się o mistrzostwo KSW w wadze średniej.
Po raz kolejny do klatki KSW wyjdzie też Szpilka, który zmierzy się z doświadczonym Czechem Michalem Martinkiem.
KSW 113 na żywo. Wyniki walk live:
Adrian Bartosiński - Muslim Tulshaev - walka o pas mistrzowski w wadze półśredniej
Paweł Pawlak - Laid Zerhouni - walka o pas mistrzowski w wadze średniej
Artur Szpilka - Michal Martinek
Adam "AJ" Josef - Piotr Lisek
Michał Michalski - Damian Janikowski
Augusto Sakai - Marcin Wójcik
Wiktor Zalewski - Romain Debienne
Marcelo Morelli - Patryk Surdyn
Igor Włodarczyk - Artur Krawczyk
Souheil Kaouchen - Krzysztof Geburek
Gala KSW 113 odbędzie się w sobotę 20 grudnia w Atlas Arenie w Łodzi. Relacja live i wyniki na żywo na Polsatsport.pl.