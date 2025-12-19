Piotr Lisek - Adam "AJ" Josef. Wynik walki. Kto wygrał na KSW 113?
Piotr Lisek - Adam "AJ" Josef to ósma walka gali KSW 113. Kto wygrał walkę Lisek - AJ? Jaki wynik pojedynku?
Kibice zgromadzeni w Łodzi zobaczą aż 11 pojedynków na gali KSW 113. W walce wieczoru Adrian Bartosiński stanie do obrony pasa kategorii półśredniej, a jego rywalem będzie Muslim Tulshaev.
To jednak niejedyna mistrzowska potyczka tego wydarzenia. W co-main evencie o mistrzostwo w wadze średniej powalczą Paweł Pawlak i Laid Zerhouni. Spore emocje budzi także powrót do klatki Artura Szpilki, który skrzyżuje rękawice z czeskim zawodnikiem, Michalem Martinkiem.
ZOBACZ TAKŻE: Sensacyjne doniesienia! Jeden z najlepszych pięściarzy wszech czasów kończy karierę
Organizatorzy przygotowali również niespodzianki. W ostatniej chwili do rozpiski dołączono charytatywne starcie "Halftime show fight", w którym weteran Marcin "Różal" Różalski zmierzy się ze Stjepanem Bekavacem. Z kolei w ramach "superfightu" dojdzie do intrygującej konfrontacji popularnego twórcy internetowego Adama "AJ" Josefa z trzykrotnym medalistą mistrzostw świata w skoku o tyczce, Piotrem Liskiem.
Piotr Lisek - Adam "AJ" Josef. Wynik walki. Kto wygrał na KSW 113?
O tym, kto wygrał walkę Lisek - AJ dowiemy się w sobotę wieczorem. Będzie to ósma walka na karcie wydarzenia KSW 113.Przejdź na Polsatsport.pl