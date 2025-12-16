JSW Jastrzębski przedłuży świetną passę? Mecz PlusLigi na żywo

Podopieczni trenera Andrzeja Kowala zdają się wychodzić na prostą po trudnym początku sezonu. Choć zajmują dopiero ósme miejsce w tabeli, notują świetną passę czterech zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. W tym czasie odnieśli m.in. bardzo ważną wygraną w klasyku PlusLigi z Asseco Resovią Rzeszów (3:0). Co więcej, w ostatnich trzech spotkaniach jastrzębianie stracili zaledwie jednego seta.

Ich najbliżsi rywale sąsiadują z nimi w ligowej stawce i plasują się tuż nad nimi. Trefl imponuje formą - w minionych pięciu kolejkach przegrał tylko raz, z mistrzami Polski, Bogdanką LUK Lublin (1:3). Gdańszczanie mają na rozkładzie takie potęgi jak Aluron CMC Warta Zawiercie czy ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (oba mecze wygrane po 3:2), a ostatnio rozbili rewelację rozgrywek, PGE GiEK Skrę Bełchatów, aż 3:0.

Warto przypomnieć, że poprzednie starcie tych drużyn zakończyło się zwycięstwem ekipy z Jastrzębia-Zdroju. W 23. kolejce ubiegłego sezonu PlusLigi pokonali oni Trefla 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Energa Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

ŁO, Polsat Sport