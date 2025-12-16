Rewelacja sezonu gra o kolejną wygraną! Mecz PlusLigi na żywo

Skra to bez wątpienia jedna z największych niespodzianek trwającego sezonu PlusLigi. Podopieczni trenera Krzysztofa Stelmacha w 11 meczach zgromadzili aż 24 punkty, dzięki czemu plasują się w ścisłej czołówce tabeli. W minionej kolejce musieli jednak uznać wyższość rywali - przegrali 0:3 z Energą Treflem Gdańsk i zanotowali tym samym trzecią porażkę w obecnych rozgrywkach.

W zupełnie innej sytuacji jest Ślepsk, który zajmuje miejsce w dolnych rejonach stawki. Siatkarze z Suwałk odnieśli jednak ostatnio niezwykle cenne zwycięstwo. Dzięki wygranej 3:0 z InPost ChKS Chełm, udało im się opuścić ostatnią lokatę i wyprzedzić kilku ligowych rywali. Był to ich drugi triumf w tym sezonie.

Warto dodać, że poprzednie starcie tych dwóch drużyn zakończyło się triumfem suwalczan. W meczu 20. kolejki ubiegłego sezonu Ślepsk pokonał Skrę po tie-breaku.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - MKS Ślepsk Malow Suwałki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

ŁO, Polsat Sport