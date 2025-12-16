Trwa sportowa ofensywa Polsatu. Więcej gimnastyki w telewizji i Internecie!

Dokument, podpisany przez Dyrektora ds. Sportu Telewizji Polsat Mariana Kmitę, prezesa Polskiego Związku Gimnastycznego Leszka Blanika oraz sekretarza generalnego krajowej federacji Macieja Szafrana jest zapowiedzią jeszcze ściślejszej współpracy Polsatu Sport z polskim środowiskiem gimnastycznym. W jej ramach na sportowych antenach Polsatu oraz w portalu Polsatsport.pl pojawiać się będzie więcej informacji z polskich i światowych zawodów w akrobatyce, skokach na trampolinie, gimnastyce artystycznej i gimnastyce sportowej.

- Ta współpraca to duże wydarzenie i ogromny krok do przodu dla polskich sportów gimnastycznych. Postaramy się być dobrym partnerem, a przy okazji umiejętnie wykorzystać tę współpracę na potrzeby naszych sportowców - powiedział w rozmowie z Karoliną Szostak z Polsatu Sport Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego.

Gimnastyka to bardzo widowiskowa dyscyplina sportowa, wymagająca siły, gibkości, równowagi, koordynacji oraz artyzmu. Wielokrotnie zapisywała się ona złotymi zgłoskami w historii polskiego sportu, również za sprawą samego prezesa Blanika, mistrza olimpijskiego z 2008 roku. W kończącym się 2025 roku piękne chwile przeżywaliśmy zaś między innymi dzięki naszym juniorkom, które na mistrzostwach Europy zajęły drugie miejsce w finale układu z pięcioma obręczami, a Ksenia Żyżych została wicemistrzynią świata juniorek w układzie z maczugami.

- Podpisaliśmy list intencyjny, by polska gimnastyka po wielu latach wyszła z cienia oraz by budować dobry grunt pod jej popularyzację nie tylko na poziomie sportu powszechnego, ale i wyczynowego - dodał Maciej Szafran, sekretarz generalny Polskiego Związku Gimnastycznego.

Współpraca z PZG to tylko część sportowej ofensywy Polsatu. 5 grudnia nasza stacja podpisała list intencyjny w sprawie zacieśnienia współpracy z Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego, a sam Dyrektor ds. Sportu Marian Kmita podkreślał wówczas, że podobne dokumenty zostaną wkrótce podpisane z innymi federacjami, które - choć są widowiskowe i medalodajne - mają pewne problemy z przebiciem się do szerszej publiczności.