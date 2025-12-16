Trwa sportowa ofensywa Polsatu. Więcej gimnastyki w telewizji i Internecie!
Znakomita wiadomość dla wszystkich fanów gimnastyki! Przedstawiciele Telewizji Polsat i Polskiego Związku Gimnastycznego podpisali list intencyjny w sprawie współpracy krajowej federacji z Polsatem Sport. W jej ramach kibice będą mogli oglądać na antenach naszej stacji więcej wydarzeń z tej dyscypliny.
Leszek Blanik: Ta współpraca to duże wydarzenie dla polskich sportów gimnastycznych
Maciej Szafran: Podpisaliśmy list intencyjny, by polska gimnastyka po wielu latach wyszła z cienia
Dokument, podpisany przez Dyrektora ds. Sportu Telewizji Polsat Mariana Kmitę, prezesa Polskiego Związku Gimnastycznego Leszka Blanika oraz sekretarza generalnego krajowej federacji Macieja Szafrana jest zapowiedzią jeszcze ściślejszej współpracy Polsatu Sport z polskim środowiskiem gimnastycznym. W jej ramach na sportowych antenach Polsatu oraz w portalu Polsatsport.pl pojawiać się będzie więcej informacji z polskich i światowych zawodów w akrobatyce, skokach na trampolinie, gimnastyce artystycznej i gimnastyce sportowej.
- Ta współpraca to duże wydarzenie i ogromny krok do przodu dla polskich sportów gimnastycznych. Postaramy się być dobrym partnerem, a przy okazji umiejętnie wykorzystać tę współpracę na potrzeby naszych sportowców - powiedział w rozmowie z Karoliną Szostak z Polsatu Sport Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego.
Gimnastyka to bardzo widowiskowa dyscyplina sportowa, wymagająca siły, gibkości, równowagi, koordynacji oraz artyzmu. Wielokrotnie zapisywała się ona złotymi zgłoskami w historii polskiego sportu, również za sprawą samego prezesa Blanika, mistrza olimpijskiego z 2008 roku. W kończącym się 2025 roku piękne chwile przeżywaliśmy zaś między innymi dzięki naszym juniorkom, które na mistrzostwach Europy zajęły drugie miejsce w finale układu z pięcioma obręczami, a Ksenia Żyżych została wicemistrzynią świata juniorek w układzie z maczugami.
- Podpisaliśmy list intencyjny, by polska gimnastyka po wielu latach wyszła z cienia oraz by budować dobry grunt pod jej popularyzację nie tylko na poziomie sportu powszechnego, ale i wyczynowego - dodał Maciej Szafran, sekretarz generalny Polskiego Związku Gimnastycznego.
Współpraca z PZG to tylko część sportowej ofensywy Polsatu. 5 grudnia nasza stacja podpisała list intencyjny w sprawie zacieśnienia współpracy z Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego, a sam Dyrektor ds. Sportu Marian Kmita podkreślał wówczas, że podobne dokumenty zostaną wkrótce podpisane z innymi federacjami, które - choć są widowiskowe i medalodajne - mają pewne problemy z przebiciem się do szerszej publiczności.