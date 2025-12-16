Wielki powrót do F1 ogłoszony! „Cieszę się, że wraca"

Portimao póki co wraca do kalendarza na dwa lata jako część umowy Formuły 1 z rządem portugalskim Turismo de Portugal i promotorem Parkalgar, Parques Tecnologicos e Desportivos, S.A.

„Cieszę się, że Portimao wraca do kalendarza Formuły 1 i że ten sport nadal rozpala pasję naszych niesamowitych portugalskich kibiców. Tor zapewnia emocje na torze od pierwszego zakrętu do mety, a jego energia wyrywa kibiców z miejsc. Zainteresowanie i zapotrzebowanie na organizację Grand Prix Formuły 1 są najwyższe w historii” - powiedział prezes Formuły 1 Stefano Domenicali, cytowany w komunikacie prasowym.

„Z radością witamy Formułę 1 z powrotem w Portugalii i na torze Autodromo Internacional do Algarve. Grand Prix Portugalii zaprezentuje doskonałość naszego toru i pasję naszych kibiców, dając ogromny impuls dla rozwoju turystyki, regionu i społeczności. Unikatowy układ toru w Portimao, przypominający kolejkę górską, rzuci wyzwanie najlepszym kierowcom na świecie i stworzy widowisko, które pokochają kibice. Z niecierpliwością czekamy na możliwość tworzenia niezapomnianych chwil i wyznaczania nowych standardów doskonałości na torze i poza nim” - powiedział prezes Autodromo Internacional do Algarve Jaime Costa.

Portugalia ma prestiżową historię w Formule 1, pierwszy wyścig o Grand Prix został zorganizowany w tym kraju w Porto w 1958 roku.

W 2021 roku tor Portimao był miejscem, gdzie Lewis Hamilton pobił rekord Niemca Michaela Schumachera w liczbie zwycięstw, wygrywając po raz 92. Brytyjczyk pozostaje jedynym kierowcą w obecnej stawce, który triumfował na tym torze, był na nim najszybszy również w 2020 roku.

BS, PAP