Śląsk Wrocław w 11. kolejce Pucharu Europy podejmie BAXI Manresę, z którą w Hiszpanii przegrał 62:74. W ostatniej kolejce wrocławianie, podopieczni trenera Ainarsa Bagatskisa, po dogrywce ulegli w Kłajpedzie Neptunasowi 87:103 i mają bilans 4-6. Manresa pokonała dotychczasowego lidera Cedevitę Olimpiję Lublana 99:82 i legitymuje się bilansem 5-5.

Zespół z Dolnego Śląska zajmuje przedostatnie miejsce w grupie A, co stawia go w trudnej sytuacji w walce o awans do fazy pucharowej. Wrocławianom do końca zmagań grupowych pozostało osiem spotkań. Warto jednak przypomnieć zasady - promocję do kolejnych faz turnieju uzyska sześć najlepszych drużyn w grupie. Dwa czołowe zespoły trafią bezpośrednio do ćwierćfinału, a ekipy z miejsc 3-6 zagrają w 1/8 finału.

Manresa w miniony weekend uległa w lidze hiszpańskiej Barcelonie 62:89. Porażka ta przedłużyła ich passę do trzech przegranych spotkań z rzędu. Zespół zajmuje obecnie odległe, 16. miejsce w stawce 18 drużyn i musi koncentrować się na walce o utrzymanie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - BAXI Manresa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

ŁO, Polsat Sport