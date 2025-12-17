Polsat Futbol Cast 18.12. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Piłka nożna

Przed nami kolejny odcinek programu Polsat Futbol Cast. Transmisja programu Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek w czwartek o godzinie 9:00.

Grafika z logo Polsat Futbol Cast na tle stadionu.
fot: Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast?

Podcast poprowadzą Przemysław Iwańczyk oraz Marek Wasiluk. Głównym tematem rozmowy ekspertów będą czwartkowe mecze decydującej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Gra toczy się o wysoką stawkę - trzy z czterech polskich klubów wciąż walczą o fazę pucharową rozgrywek i jak najlepsze miejsce w tabeli.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ostatnia kolejka Ligi Konferencji! Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn? O której godzinie?

 

W najbardziej komfortowej sytuacji jest Raków Częstochowa. To jedyny polski przedstawiciel, który jest już pewny gry na wiosnę w europejskim pucharze (minimum w 1/16 finału). "Medaliki", które zajmują trzecie miejsce w tabeli fazy ligowej z dorobkiem 11 punktów, mają jednak apetyt na więcej, w czwartek powalczą o utrzymanie pozycji i bezpośredni awans do 1/8 finału.

 

Eksperci nie pominą również wątku Legii Warszawa. Zespół ze stolicy jako jedyny z "polskiej czwórki" stracił szanse na dalszą grę w LK, jeszcze przed ostatnią serią spotkań. Podopieczni Inakiego Astiza są w głębokim kryzysie - nie wygrali meczu od 23 października, a zimę spędzą w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy.

 

Transmisja programu Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek w czwartek o godzinie 9:00.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEJAGIELLONIA BIAŁYSTOKLECH POZNAŃLEGIA WARSZAWALIGA KONFERENCJILIGA KONFERENCJI UEFAPIŁKA NOŻNAPOLSAT FUTBOL CASTRAKÓW CZĘSTOCHOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Raków Częstochowa - Zrinjski Mostar. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 