Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast?

Podcast poprowadzą Przemysław Iwańczyk oraz Marek Wasiluk. Głównym tematem rozmowy ekspertów będą czwartkowe mecze decydującej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Gra toczy się o wysoką stawkę - trzy z czterech polskich klubów wciąż walczą o fazę pucharową rozgrywek i jak najlepsze miejsce w tabeli.

ZOBACZ TAKŻE: Ostatnia kolejka Ligi Konferencji! Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn? O której godzinie?

W najbardziej komfortowej sytuacji jest Raków Częstochowa. To jedyny polski przedstawiciel, który jest już pewny gry na wiosnę w europejskim pucharze (minimum w 1/16 finału). "Medaliki", które zajmują trzecie miejsce w tabeli fazy ligowej z dorobkiem 11 punktów, mają jednak apetyt na więcej, w czwartek powalczą o utrzymanie pozycji i bezpośredni awans do 1/8 finału.

Eksperci nie pominą również wątku Legii Warszawa. Zespół ze stolicy jako jedyny z "polskiej czwórki" stracił szanse na dalszą grę w LK, jeszcze przed ostatnią serią spotkań. Podopieczni Inakiego Astiza są w głębokim kryzysie - nie wygrali meczu od 23 października, a zimę spędzą w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy.

Transmisja programu Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek w czwartek o godzinie 9:00.

Polsat Sport