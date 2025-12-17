W finale pokonał Alcaraza. Teraz 28-latek niespodziewanie zakończył karierę

Kariera Mirallesa w ostatnim czasie przypominała równie pochyłą. Hiszpan miniony sezon zakończył na 451. miejscu w rankingu ATP i przegrał ostatnich 14 meczów. Rok wcześniej również rozczarowywał i oddalał się od szerokiej światowej czołówki, grając na mniejszych i słabiej obsadzonych turniejach.





W latach 2022-2023 Bernabe Zapata Miralles znajdował się jednak w rankingach o wiele wyżej i uczestniczył w najważniejszych tenisowych turniejach. W połowie 2023 był nawet klasyfikowany na 37. miejscu w stawce i była to jego najwyższa lokata w karierze. Wcześniej, w 2022 roku, Hiszpan zanotował swój życiowy wynik w turniejach wielkoszlemowych. Na paryskich kortach podczas Rolanda Garrosa zaszedł do 1/8 finału, gdzie lepszy od niego okazał się Niemiec - Alexander Zverev.

28-latek ma w dorobku również cztery wygrane turnieje rangi Challenger. W jednym z finałów, w 2020 roku we włoskim Cordenons, pokonał samego Carlosa Alcaraza, który wtedy rozpoczynał wtedy swoje seniorskie starty i miał zaledwie 17 lat.





Hiszpan o powodach takiej, a nie innej decyzji poinformował w pożegnalnym poście na Instagramie.





"Czuję i wiem, że wciąż jestem młody, ale po całym życiu gry nie jestem już gotowy na poświęcenia niezbędne, by być czołowym zawodnikiem. Nie mam takiego głodu i motywacji, jakich gracz potrzebuje, by codziennie się poprawiać" - wyjawił Bernabe Zapata Miralles.

