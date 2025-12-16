Next Gen ATP Finals na sportowych antenach Polsatu. Gdzie oglądać mecze?
Od 17 grudnia do 21 grudnia potrwa Next Gen ATP Finals w Dżuddzie. Mecze najlepszych młodych tenisistów świata będzie można zobaczyć na sportowych antenach Polsatu.
Pod nieobecność Jakuba Mensika, który wycofał się z turnieju z powodu problemów ze zdrowiem, faworytem do końcowego triumfu jest Amerykanin Learner Tien. 20-latek to jedyny przedstawiciel czołowej setki rankingu ATP, który zaprezentuje się przed publicznością w Arabii Saudyjskiej. W grupie wspomniany tenisista zmierzy się z Norwegiem Nicolaiem Budkovem Kjaerem oraz Hiszpanami - Martinem Landaluce i Rafaelem Jodarem.
ZOBACZ TAKŻE: To już pewne. Oficjalnie ogłoszone ws. Novaka Djokovicia
W drugiej grupie znaleźli się Chorwat Dino Prizmic, Niemiec Justin Engel, Belg Alexander Blockx i Amerykanin Nishesh Basavareddy.
Znamy już plan meczów pierwszego dnia turnieju:
Dino Prizmic - Nishesh Basavareddy
Alexander Blockx - Justin Engel
Learner Tien - Rafael Jodar
Martin Landaluce - Nicolai Budkov Kjaer
Transmisje meczów w środę na Polsat Sport 3 oraz online na Polsat Box Go. Początek o 12:00.Przejdź na Polsatsport.pl