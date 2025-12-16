Next Gen ATP Finals na sportowych antenach Polsatu. Gdzie oglądać mecze?

Tenis

Od 17 grudnia do 21 grudnia potrwa Next Gen ATP Finals w Dżuddzie. Mecze najlepszych młodych tenisistów świata będzie można zobaczyć na sportowych antenach Polsatu.

Dłoń trzymająca rakietę tenisową.
fot. PAP
Next Gen ATP Finals. Gdzie obejrzeć mecze?

Pod nieobecność Jakuba Mensika, który wycofał się z turnieju z powodu problemów ze zdrowiem, faworytem do końcowego triumfu jest Amerykanin Learner Tien. 20-latek to jedyny przedstawiciel czołowej setki rankingu ATP, który zaprezentuje się przed publicznością w Arabii Saudyjskiej. W grupie wspomniany tenisista zmierzy się z Norwegiem Nicolaiem Budkovem Kjaerem oraz Hiszpanami - Martinem Landaluce i Rafaelem Jodarem.

W drugiej grupie znaleźli się Chorwat Dino Prizmic, Niemiec Justin Engel, Belg Alexander Blockx i Amerykanin Nishesh Basavareddy.

Znamy już plan meczów pierwszego dnia turnieju:

Dino Prizmic - Nishesh Basavareddy

Alexander Blockx - Justin Engel

Learner Tien - Rafael Jodar

Martin Landaluce - Nicolai Budkov Kjaer

Transmisje meczów w środę na Polsat Sport 3 oraz online na Polsat Box Go. Początek o 12:00.

Polsat Sport
