Next Gen ATP Finals na sportowych antenach Polsatu. Gdzie oglądać mecze?

Pod nieobecność Jakuba Mensika, który wycofał się z turnieju z powodu problemów ze zdrowiem, faworytem do końcowego triumfu jest Amerykanin Learner Tien. 20-latek to jedyny przedstawiciel czołowej setki rankingu ATP, który zaprezentuje się przed publicznością w Arabii Saudyjskiej. W grupie wspomniany tenisista zmierzy się z Norwegiem Nicolaiem Budkovem Kjaerem oraz Hiszpanami - Martinem Landaluce i Rafaelem Jodarem.





W drugiej grupie znaleźli się Chorwat Dino Prizmic, Niemiec Justin Engel, Belg Alexander Blockx i Amerykanin Nishesh Basavareddy.





Znamy już plan meczów pierwszego dnia turnieju:



Dino Prizmic - Nishesh Basavareddy



Alexander Blockx - Justin Engel



Learner Tien - Rafael Jodar



Martin Landaluce - Nicolai Budkov Kjaer





Transmisje meczów w środę na Polsat Sport 3 oraz online na Polsat Box Go. Początek o 12:00.

Polsat Sport