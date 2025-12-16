To już pewne. Oficjalnie ogłoszone ws. Novaka Djokovicia

Tenis

Novak Djoković szykuje się do kolejnego sezonu w swojej bogatej karierze. Właśnie poinformowano, gdzie Serb rozpocznie kampanię 2026. Będzie tam największą gwiazdą.

Novak Djoković podczas meczu tenisowego, wykonuje uderzenie forhendowe.
fot. PAP
Novak Djoković

Novak Djoković sezon 2025 zakończył na czwartym miejscu w rankingu ATP. Serb wygrał turniej w Atenach, a następnie wycofał się ze zmagań ATP Finals z powodu kontuzji barku.

 

Wygląda na to, że były lider rankingu doszedł już do siebie i w pełni sił przygotowuje się do nowej kampanii. Serb na inaugurację sezonu wystąpi w turnieju ATP 250 w Adelajdzie. Na liście startowej oprócz Djokovicia znalazły się takie nazwiska, jak: Stefanos Tsitsipas, Jack Draper, Joao Fonseca czy Tommy Paul.

 

38-latek ostatni raz w Adelajdzie zaprezentował się w 2023 roku, kiedy triumfował w całych zmaganiach, pokonując w finale Sebastiana Kordę.

 

Turniej ATP w Adelajdzie potrwa od 12 do 17 stycznia. W ubiegłym roku triumfował tam Felix Auger-Aliassime.

JZ, Polsat Sport
