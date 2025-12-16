To już pewne. Oficjalnie ogłoszone ws. Novaka Djokovicia

Novak Djoković sezon 2025 zakończył na czwartym miejscu w rankingu ATP. Serb wygrał turniej w Atenach, a następnie wycofał się ze zmagań ATP Finals z powodu kontuzji barku.

ZOBACZ TAKŻE: Poważne zmiany w ATP! Koniec z grą w upałach

Wygląda na to, że były lider rankingu doszedł już do siebie i w pełni sił przygotowuje się do nowej kampanii. Serb na inaugurację sezonu wystąpi w turnieju ATP 250 w Adelajdzie. Na liście startowej oprócz Djokovicia znalazły się takie nazwiska, jak: Stefanos Tsitsipas, Jack Draper, Joao Fonseca czy Tommy Paul.

38-latek ostatni raz w Adelajdzie zaprezentował się w 2023 roku, kiedy triumfował w całych zmaganiach, pokonując w finale Sebastiana Kordę.

Turniej ATP w Adelajdzie potrwa od 12 do 17 stycznia. W ubiegłym roku triumfował tam Felix Auger-Aliassime.

JZ, Polsat Sport