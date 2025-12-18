Legia znajduje się w katastrofalnej formie. "Wojskowi" na ligowe zwycięstwo czekają od 28 września, przez co osunęli się aż do strefy spadkowej PKO BP Ekstraklasy. Jakby tego było mało, zespół ze stolicy odpadł już z Pucharu Polski, a zaledwie jedno zwycięstwo w pięciu meczach Ligi Konferencji sprawiło, że stracił także szanse na awans do fazy pucharowej rozgrywek jeszcze przed ostatnią kolejką.

W minioną niedzielę zespół prowadzony przez Inakiego Astiza pobił niechlubny rekord z sezonu 1966/67 - drużyna nie wygrała żadnego z ostatnich 11 spotkań.

Ich czwartkowy rywal to z kolei jedna z największych sensacji tej edycji europejskiego pucharu. Lincoln Red Imps zajmuje 24. miejsce w tabeli fazy ligowej i wciąż ma realną szansę na awans do fazy pucharowej. Warto przypomnieć, że zespół z Gibraltaru ma już na rozkładzie polski klub - w drugiej kolejce rozgrywek sensacyjnie pokonał Lecha Poznań 2:1.

Będzie to pierwsze w historii bezpośrednie starcie tych dwóch drużyn.

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Lincoln Red Imps na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.