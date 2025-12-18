Miejsce Lecha w Lidze Konferencji. Z kim kolejny mecz? Kiedy gra Lech?
Lech Poznań zakończył zmagania w fazie ligowej Ligi Konferencji. Które miejsce w tabeli zajął Lech? Z kim kolejny mecz Lecha w LKE? Kiedy mecz Lecha w Lidze Konferencji?
Lech gra dalej w Lidze Konferencji. Podopieczni Nielsa Frederiksena na tyle dobrze spisywali się w europejskich rozgrywkach w sezonie 2025/2026, że zagrają w nich również w fazie pucharowej.
Miejsce Lecha w Lidze Konferencji
Które miejsce zajął Lech w fazie ligowej Ligi Konferencji? Jak się okazało, piłkarze z Poznania ostatecznie zdobyli 10 punktów i zajęli 11. lokatę w końcowej tabeli.
Z kim kolejny mecz Lecha w Lidze Konferencji?
Kolejny mecz Lech w Lidze Konferencji rozegra więc w fazie pucharowej, a konkretnie w play-offach o awans do 1/8 finału tych europejskich rozgrywek.
Rywala Lecha poznamy 16 stycznia 2026 roku - wówczas odbędzie się losowanie par 1/16 finału LKE. Będzie to albo fiński KuPS, albo Shkendija z Macedonii Północnej.
Kiedy gra Lech w LKE?
Mecze 1/16 finału zaplanowano na 19 (pierwsze spotkanie) i 26 lutego (rewanż) 2026 roku. Wówczas przekonamy się, czy Lech awansuje do 1/8 finału tych europejskich rozgrywek.Przejdź na Polsatsport.pl