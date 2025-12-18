Miejsce Rakowa w Lidze Konferencji. Z kim kolejny mecz? Kiedy gra Raków?

Raków gra dalej w Lidze Konferencji. Częstochowianie na tyle dobrze spisywali się w europejskich rozgrywkach w sezonie 2025/2026, że zagrają w nich również w fazie pucharowej.

Miejsce Rakowa w Lidze Konferencji

Które miejsce zajął Raków w fazie ligowej Ligi Konferencji? Jak się okazało, piłkarze z Częstochowy ostatecznie zdobyli 14 punktów i zajęli drugą lokatę w końcowej tabeli.

Z kim kolejny mecz Rakowa w Lidze Konferencji?

Kolejny mecz Raków w Lidze Konferencji rozegra więc w fazie pucharowej, a konkretnie w 1/8 finału Ligi Konferencji.

Rywala Rakowa poznamy 27 lutego 2026 roku - wówczas odbędzie się losowanie par 1/8 finału LKE. Będzie to jedna z czterech drużyn - cypryjska Omonia, Jagiellonia Białystok, włoska Fiorentina lub chorwacka Rijeka.

Kiedy gra Raków w LKE?

Mecze 1/8 finału zaplanowano na 12 (pierwsze spotkanie) i 19 marca (rewanż) 2026 roku. Wówczas przekonamy się, czy Raków awansuje do ćwierćfinału tych europejskich rozgrywek.

Polsat Sport