Kolejne świetne wyniki podczas mistrzostw Polski

Piątkową rywalizację finałową rozpoczęły wspomniane już wyścigi mieszanych sztafet 4x50 metrów stylem zmiennym. Najszybsi okazali się pływacy KU AZS UW (Barbara Mazurkiewicz, Katarzyna Szlęk, Adrian Jaśkiewicz, Aleksander Styś), którzy przypłynęli na metę z czasem 1:41.49, czyli lepszym od dotychczasowego rekordu Polski! Tym samym pokonali też drugich zawodników AZS KU Politechniki Opolskiej (Dominika Trentkiewicz, Szymon Mróz, Dawid Wiekiera, Aleksandra Cieplak, 1:41.58) oraz trzecich reprezentantów MUKP Warszawianka- Wodny Par (Michał Szymczyk, Anna Bonecka, Franciszek Rutkowski, Gabriela Bortlisz, 1:43.77).

Z kolei pierwszym dystansem indywidualnym, na którym poznaliśmy mistrzów Polski 2025, było 200 m stylem dowolnym. Tutaj najszybsi okazali się Dominika Kossakowska (KU AZS UMCS Lublin, 1:58.32) i Kamilowi Sieradzkiemu (AZS AWF Katowice, 1:42.83), srebrne medale przypadły Zuzannie Famulok (AZS AWF Katowice, 1:58.36) i Julianowi Świderskiemu (MKS Jedynka Łódź, 1:46.16), a brązowe Julii Kulik (KU AZS UW, 1:58.94) i Piotrowi Niestujowi (Salos Cortile Kielce, 1:46.20).

Jeśli chodzi o 50 m stylem klasycznym, to złotymi medalistami zimowych mistrzostw Polski zostali Dominika Sztandera (MKS Juvenia Wrocław, 29.30) i Jan Kałusowski (MKS Trójka Łódź, 26.15). Drugie miejsca wywalczyli Barbara Mazurkiewicz (MKS Juvenia Wrocław, 29.30) i Dawid Wiekiera (AZS KU Politechniki Opolskiej, 26.53), a trzecie Ewa Wrona (AZS AWF Katowice, 30.32) i Jan Barczyk (UKS Omega Olkusz, 26.93).

– Czuję się fantastycznie, bo udowodniłam sobie, że potrafię szybko pływać na tym dystansie – mówi Sztandera, która wywalczyła ten tytuł po siedmiu latach. – Jak widać, tego się nie zapomina z dnia na dzień, ale to wszystko jest w ciele i mięśniach. Ale nie spodziewałam się, że popłynę tak szybko! Nie czułam tego, a naprawdę zanotowałam niezły wynik. Nie myślałam o rekordzie Polski, chciałam dziś popłynąć po prostu najszybciej, jak dam radę. Lubię Szczecin i fajnie, że tutaj wróciliśmy po tych kilku latach nieobecności.

Kałusowski jest natomiast zadowolony z obrony tytułu z dobrym wynikiem. – To drugi rezultat w historii! Nie ukrywam, że chciałem złamać barierę 26 sekund, no ale się nie udało. Wynik i tak jest bardzo dobry, więc się cieszę. Jeśli chodzi o basen w Szczecinie, to jest szybki, co zresztą widać po wynikach. Sezon faktycznie się kończy i jestem z niego zadowolony, choć jak każdy sportowiec, zawsze znajdę jakieś mankamenty – uśmiecha się zawodnik MKS Trójka Łódź.

Kolejnym dystansem, na którym rywalizowano o mistrzostwo Polski w Szczecinie, było 100 m stylem grzbietowym. Tutaj najszybsi okazali się Paulina Peda (AZS AWF Katowice, 58.78) i jej klubowy kolega Aleksander Sienkiewicz (24.45), którzy wyprzedzili na podium drugich Varvarę Hlushchenko (UKS G-8 Bielany Warszawa, 59.23) i Tomasza Polewkę (MKP Szczecin, 24.74) oraz trzecich Julię Smurzyńska (UKS SMS Galicja Kraków, 59.42) i Radosława Kawęckiego (AZS AWF Warszawa, 51.65).

– Jestem bardzo zadowolona i można powiedzieć, że cały sezon pływałam na równym poziomie. Myślałam, że będzie dużo szybciej, niż tydzień temu na ME masters w Lublinie, ale nie ma co marudzić. Jestem zadowolona! – uśmiecha się Peda. – Tęskniłam za startami w Szczecinie, ale nie ukrywam, że myślami jestem już na długim basenie. A tutaj popłynę jeszcze 50 m stylem grzbietowym i mam nadzieję, że wesprę nasze katowickie sztafety. Nie powiedziałam więc ostatniego słowa na tych mistrzostwach Polski!

Ostatnim dystansem indywidualnym w piątek było 400 m stylem zmiennym. Wśród kobiet na podium stanęły Kinga Paradowska (Stowarzyszenie AZS WSG, 4:41.93), Oliwia Przybylska (KU AZS UMCS Lublin, 4:48.41), Gabriela Herbreder (UKS GIM 92 Ursynów, 4:50.54). Z kolei w męskiej rywalizacji swój drugi złoty medal w Szczecinie wywalczył Bartosz Kapała (MTP Kormoran Olsztyn, 4:12.51), srebro przypadło Filipowi Suchańskiemu (KU AZS UMCS Lublin, 4:13.87), a brąz Mikołajowi Miłkowskiemu (UKS 48 Warszawa Śródmieście, 4:14.14).

Piątkową rywalizację zakończyła sztafet 4x100m stylem dowolnym. Wśród kobiet kolejne medale odebrały zawodniczki AZS AWF Katowice (Gabriela Król, Paulina Peda, Zuzanna Famulok, Iga Łapeta), bowiem zwyciężyły z czasem 3:43.44. Drugie miejsce zajęły zawodniczki KU AZ SUW (Julia Kulik, Maja Nowak, Katarzyna Szlęk, Aleksandra Polańska), a trzecie UKS G-8 Bielany Warszawa (Weronika Jurczuk, Aleksandra Czubik, Varvara Hlushchenko, Małgorzata Bogatek, 3:46.42). U panów triumfowali również pływacy AZS AWF Katowice (Dominik Dudys, Mateusz Chowaniec, Michał Pruszyński, Kamil Sieradzki, 3:12.03), drudzy byli zawodnicy KS Warta Poznań (Albert Warzocha, Gustaw Warzocha, Dominik Makowski, Kacper Majchrzak, 3:17.37), a trzeci KU AZS UW (Dawid Malik, Oliwier Górka, Marcin Panasiuk, Maciej Leszczyński, 3:18.53).

W sobotę przed pływakami kolejne zmagania podczas mistrzostw Polski na krótkiej pływalni.

Informacja prasowa