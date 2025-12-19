Magazyn #7Strefa z Grzegorzem Łomaczem - 20.12. Transmisja TV i stream online

Julian CieślakSiatkówka

Czas na kolejne wydanie Magazynu #7Strefa. W studiu zasiądzie gość specjalny - Grzegorz Łomacz. Gdzie obejrzeć Magazyn #7Strefa z Grzegorzem Łomaczem? Transmisja Magazynu #7Strefa z Grzegorzem Łomaczem w sobotę 20 grudnia w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.

Logo programu #7Strefa z cyfrą 7 i napisem Strefa na pomarańczowym tle.
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć magazyn #7Strefa z Grzegorzem Łomaczem?

Czas na kolejny odcinek magazynu #7Strefa. Program poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk. Gościem specjalnym będzie kapitan PGE GiEK Skry Bełchatów - Grzegorz Łomacz. W studiu zasiądzie również stała ekspertka i komentatorka Polsatu Sport - Milena Sadurek.

 

Zobacz także: KMŚ siatkarzy 2025. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

 

Podczas rozmowy z pewnością nie zabraknie ważnych pytań oraz ciekawych tematów. Skra to bowiem rewelacja rozgrywek PlusLigi. Zespół z Bełchatowa plasuje się na trzeciej pozycji z dorobkiem 27 punktów. Tyle samo "oczek" na swoim koncie ma lider - Bogdanka LUK Lublin.

 

Dzieje się nie tylko w PlusLidze. Walka trwa również na parkietach TAURON Ligi. Prowadzący i goście porozmawiają także o żeńskich zmaganiach.

 

Tradycyjnie już Jakub Bednaruk przeanalizuje najlepsze i najbardziej kontrowersyjne akcje minionego tygodnia. 

 

Transmisja Magazynu #7Strefa z Grzegorzem Łomaczem w sobotę 20 grudnia w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.

Przejdź na Polsatsport.pl
#7STREFAGRZEGORZ ŁOMACZINNEMAGAZYN #7STREFAPGE GIEK SKRA BEŁCHATÓWPLUSLIGAPLUSLIGA 2025/26SIATKÓWKATAURON LIGATAURON LIGA 2025/26
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aaron Russell: Praia to dobra drużyna, ale świetnym serwisem postawiliśmy ich w trudnej sytuacji
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 