Magazyn #7Strefa z Grzegorzem Łomaczem - 20.12. Transmisja TV i stream online
Czas na kolejne wydanie Magazynu #7Strefa. W studiu zasiądzie gość specjalny - Grzegorz Łomacz. Gdzie obejrzeć Magazyn #7Strefa z Grzegorzem Łomaczem? Transmisja Magazynu #7Strefa z Grzegorzem Łomaczem w sobotę 20 grudnia w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.
Czas na kolejny odcinek magazynu #7Strefa. Program poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk. Gościem specjalnym będzie kapitan PGE GiEK Skry Bełchatów - Grzegorz Łomacz. W studiu zasiądzie również stała ekspertka i komentatorka Polsatu Sport - Milena Sadurek.
Podczas rozmowy z pewnością nie zabraknie ważnych pytań oraz ciekawych tematów. Skra to bowiem rewelacja rozgrywek PlusLigi. Zespół z Bełchatowa plasuje się na trzeciej pozycji z dorobkiem 27 punktów. Tyle samo "oczek" na swoim koncie ma lider - Bogdanka LUK Lublin.
Dzieje się nie tylko w PlusLidze. Walka trwa również na parkietach TAURON Ligi. Prowadzący i goście porozmawiają także o żeńskich zmaganiach.
Tradycyjnie już Jakub Bednaruk przeanalizuje najlepsze i najbardziej kontrowersyjne akcje minionego tygodnia.
