PlusLiga: Indykpol AZS Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów. Transmisja TV i stream online

Julian CieślakSiatkówka

Indykpol AZS Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów to starcie 13. kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Gdzie obejrzeć mecz Indykpol AZS Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów? Transmisja spotkania Indykpol AZS Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go.

Grupa siatkarzy w białych strojach z czerwonymi pasami, z numerami na koszulkach, dyskutuje na boisku.
fot. PAP
Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów

Indykpol AZS Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów to potyczka 13. kolejki PlusLigi. Oba zespoły znajdują się w podobnym położeniu w tabeli. Gospodarze zajmują szóstą pozycję z 22 punktami w dorobku, a goście plasują się na czwartej lokacie z 26 "oczkami" na koncie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje prezes siatkarskiego klubu. Miał 43 lata

 

Resovia powalczy o przedłużenie swojej mini-serii. Podopieczni Massimo Bottiego są bowiem niepokonani od dwóch spotkań. Okazali się w nich lepsi od Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa (3:1) i Barkomu Każany Lwów (3:0).

 

Indykpol natomiast w poprzednim meczu poniósł porażkę przeciwko Bogdance LUK Lublin. Broniący tytułu mistrzowie Polski triumfowali w trzech setach.

 

W zeszłym sezonie obie ekipy mierzyły się dwukrotnie. W obu przypadkach - 3:0 - górą byli rzeszowianie.

 

Transmisja spotkania Indykpol AZS Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45.

 

W sobotę odbędą się jeszcze dwa starcia w PlusLidze. O 12:30 Ślepsk Malow Suwałki zmierzy się z Barkomem Każany Lwów, a o 17:30 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zagra z ChKS-em Chełm. Oba mecze na antenach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2 oraz online na Polsat Box Go.

Przejdź na Polsatsport.pl
ASSECO RESOVIA RZESZÓWINDYKPOL AZS OLSZTYNPLUSLIGAPLUSLIGA 2025/26SIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dawid Ogórek: Mam nadzieję, że kibice nie muszą się obawiać naszego meczu z Praia Clube
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 