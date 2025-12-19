PlusLiga: Indykpol AZS Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów. Transmisja TV i stream online

Indykpol AZS Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów to potyczka 13. kolejki PlusLigi. Oba zespoły znajdują się w podobnym położeniu w tabeli. Gospodarze zajmują szóstą pozycję z 22 punktami w dorobku, a goście plasują się na czwartej lokacie z 26 "oczkami" na koncie.

Resovia powalczy o przedłużenie swojej mini-serii. Podopieczni Massimo Bottiego są bowiem niepokonani od dwóch spotkań. Okazali się w nich lepsi od Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa (3:1) i Barkomu Każany Lwów (3:0).

Indykpol natomiast w poprzednim meczu poniósł porażkę przeciwko Bogdance LUK Lublin. Broniący tytułu mistrzowie Polski triumfowali w trzech setach.

W zeszłym sezonie obie ekipy mierzyły się dwukrotnie. W obu przypadkach - 3:0 - górą byli rzeszowianie.

Transmisja spotkania Indykpol AZS Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45.

W sobotę odbędą się jeszcze dwa starcia w PlusLidze. O 12:30 Ślepsk Malow Suwałki zmierzy się z Barkomem Każany Lwów, a o 17:30 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zagra z ChKS-em Chełm. Oba mecze na antenach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2 oraz online na Polsat Box Go.