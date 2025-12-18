Nie żyje prezes siatkarskiego klubu. Miał 43 lata

O śmierci Nikolicia poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych sam klub, podkreślając, że prezes był jedną z najbardziej zasłużonych osób OK Karadjordje w ostatniej dekadzie.

"Z wielkim smutkiem i bólem informujemy siatkarzy, mieszkańców Topoli i wszystkich przyjaciół klubu, że Milan Nikolić, prezes OK Karadjordje, zmarł w środę rano w Topoli. Ta wiadomość była dla nas wszystkich ogromnym szokiem. Trudno nam uwierzyć, że nie zobaczymy go już, tradycyjnie uśmiechniętego, wśród nas. Milan był nie tylko prezesem klubu przez ostatnie dziesięć lat, ale także trenerem, który pracował we wszystkich kategoriach wiekowych. Był również jedną z osób, które w największej mierze przyczyniły się do powrotu i renesansu siatkówki w Topoli" - czytamy w komunikacie klubu.

Poza działalnością w OK Karadjordje, Nikolić pracował również w Liceum Ogólnokształcącym imienia Króla Petara I.

Pogrzeb obędzie się w czwartkowe (18 grudnia 2025) popołudnie na cmentarzu Oplenac w Topoli.

Ani klub, ani serbskie media nie poinformowały o przyczynie śmierci Nikolicia.

Po 8 rozegranych spotkaniach serbskiej Superligi OK Karadjordje - z 15 zdobytymi punktami - plasuje się na 5. miejscu w ligowej tabeli.