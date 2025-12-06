Świetny występ polskiego siatkarza za granicą. Był najlepiej punktującym zawodnikiem meczu

Wychowanek AKS Resovii Rzeszów, grający obecnie w Spartaku Subotica, błysnął w piątkowym (5 grudnia) starciu 7. kolejki serbskiej Superligi przeciwko Dubocicy Leskovac. Gospodarze wygrali 3:0 (29:27, 29:27, 25:14), a Ziobrowski zdobył w tym meczu 20 punktów - najwięcej spośród wszystkich zawodników. W szeregach gości najlepiej punktował Łotysz Kristers Dardzans (11 "oczek").

ZOBACZ TAKŻE: Cios dla siatkarskiego mistrza kraju. Odchodzi kapitan drużyny!

Po siedmiu rozegranych spotkaniach Spartak Subotica ma na koncie 5 zwycięstw i 2 porażki i z 16 punktami jest (i będzie nim przynajmniej do sobotniej rywalizacji Radnicki - Vojvodina) liderem rozgrywek.

Dla Ziobrowskiego serbska ekipa to już trzeci w karierze zagraniczny klub. W sezonie 2022/2023 Polak był zawodnikiem tureckiego Alanya Belediyesporu, z którym wywalczył awans do tamtejszej Efeler Ligi (najwyższa klasa rozgrywkowa), a sezon 2023/2024 spędził w Al Jazira SC w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zdobywając mistrzostwo kraju.

Wcześniej 28-latek przez wiele lat grał w polskich ligach. Występował między innymi w takich zespołach jak: Cerrad Czarni Radom, Cuprum Lubin, VERVA Warszawa ORLEN Paliwa, LUK Politechnika Lublin, Ślepsk Malow Suwałki i - w minionym sezonie - InPost ChKS Chełm, z którym wywalczył awans do PlusLigi, notując w 37 meczach 259 punktów, z czego 34 blokiem i 11 z zagrywki.

Jakub Ziobrowski to również członek wybitnego pokolenia polskich siatkarzy. Był zawodnikiem młodzieżowych reprezentacji "Biało-Czerwonych", które zdobywały złote medale mistrzostw Europy i mistrzostw świata do lat 19 (2015) oraz złoto mistrzostw Europy U-20 (2016) i mistrzostw świata U-21 (2017).