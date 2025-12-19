PŚ w skokach. Plan weekendu w Engelbergu. O której skoki?

Zimowe

Karuzela Pucharu Świata przenosi się do szwajcarskiego Engelbergu. Od piątku do niedzieli skoczkowie będą rywalizować na Gross-Titlis-Schanze. O której godzinie kwalifikacje i konkursy?

Skoczek narciarski w białym kombinezonie wykonuje skok, patrząc w dół.
fot. PAP
Polscy skoczkowie powalczą w Engelbergu o ostatnie punkty PŚ przed TCS

Zawody w Szwajcarii to ostatni akcent Pucharu Świata przed jedną z ważniejszych imprez tego sezonu - Turniejem Czterech Skoczni. Do Engelbergu Maciej Maciusiak zabrał niezmieniony względem zawodów w Klingenthal skład. W najbliższy weekend Biało-Czerwonych reprezentować będą: Maciej Kot, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Kacper Tomasiak.

ZOBACZ TAKŻE: Szokujący pomysł eksperta. Wujek Adama Małysza lekiem na całe zło


W przeszłości Gross-Titlis-Schanze była szczęśliwym miejscem dla naszych skoczków. Na podium podczas zawodów w Engelbergu stawali między innymi Adam Małysz, Kamil Stoch, Jan Ziobro, Piotr Żyła i Dawid Kubacki.

 

Na piątek zaplanowano kwalifikacje, natomiast w sobotę i niedzielę zostaną rozegrane konkursy indywidualne.

Program PŚ w Engelbergu (19–21 grudnia)

Piątek, 19 grudnia

15:45 - kwalifikacje

Sobota, 20 grudnia

16:00 - konkurs indywidualny

Niedziela, 21 grudnia

16:00 - konkurs indywidualny

ST, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ENGELBERGFISPOLSKAPUCHAR ŚWIATAPUCHAR ŚWIATA W ENGELBERGUPUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 2025/26SKOKISKOKI NARCIARSKIEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kalpa Kuopio – Brynas IF. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 