PŚ w skokach. Plan weekendu w Engelbergu. O której skoki?
Karuzela Pucharu Świata przenosi się do szwajcarskiego Engelbergu. Od piątku do niedzieli skoczkowie będą rywalizować na Gross-Titlis-Schanze. O której godzinie kwalifikacje i konkursy?
Zawody w Szwajcarii to ostatni akcent Pucharu Świata przed jedną z ważniejszych imprez tego sezonu - Turniejem Czterech Skoczni. Do Engelbergu Maciej Maciusiak zabrał niezmieniony względem zawodów w Klingenthal skład. W najbliższy weekend Biało-Czerwonych reprezentować będą: Maciej Kot, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Kacper Tomasiak.
ZOBACZ TAKŻE: Szokujący pomysł eksperta. Wujek Adama Małysza lekiem na całe zło
W przeszłości Gross-Titlis-Schanze była szczęśliwym miejscem dla naszych skoczków. Na podium podczas zawodów w Engelbergu stawali między innymi Adam Małysz, Kamil Stoch, Jan Ziobro, Piotr Żyła i Dawid Kubacki.
Na piątek zaplanowano kwalifikacje, natomiast w sobotę i niedzielę zostaną rozegrane konkursy indywidualne.
Program PŚ w Engelbergu (19–21 grudnia)
Piątek, 19 grudnia
15:45 - kwalifikacje
Sobota, 20 grudnia
16:00 - konkurs indywidualny
Niedziela, 21 grudnia
16:00 - konkurs indywidualnyPrzejdź na Polsatsport.pl