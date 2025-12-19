PŚ w skokach. Plan weekendu w Engelbergu. O której skoki?

Zawody w Szwajcarii to ostatni akcent Pucharu Świata przed jedną z ważniejszych imprez tego sezonu - Turniejem Czterech Skoczni. Do Engelbergu Maciej Maciusiak zabrał niezmieniony względem zawodów w Klingenthal skład. W najbliższy weekend Biało-Czerwonych reprezentować będą: Maciej Kot, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Kacper Tomasiak.





W przeszłości Gross-Titlis-Schanze była szczęśliwym miejscem dla naszych skoczków. Na podium podczas zawodów w Engelbergu stawali między innymi Adam Małysz, Kamil Stoch, Jan Ziobro, Piotr Żyła i Dawid Kubacki.

Na piątek zaplanowano kwalifikacje, natomiast w sobotę i niedzielę zostaną rozegrane konkursy indywidualne.

Program PŚ w Engelbergu (19–21 grudnia)

Piątek, 19 grudnia





15:45 - kwalifikacje





Sobota, 20 grudnia





16:00 - konkurs indywidualny





Niedziela, 21 grudnia





16:00 - konkurs indywidualny

ST, Polsat Sport