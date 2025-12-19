Już po raz szósty turniej o Superpuchar Włoch odbywa się w Arabii Saudyjskiej. Gospodarzem 38. edycji turnieju, tak jak w ubiegłym roku, jest Rijad.

Organizatorzy zdecydowali się utrzymać formułę Final Four. Rywalizacja rozpoczęła się od dwóch meczów półfinałowych (18 i 19 grudnia), a zdobywcę trofeum wyłoni wielki finał, który zaplanowano na 22 grudnia.



W pierwszym półfinale Napoli pokonało 2:0 Milan. Teraz czas na drugą rywalizację. Bologna zmierzy się z Interem.



Przed rokiem drużyna z Mediolanu dotarła do finału, w którym jednak w derbowym starciu pokonał ją AC Milan. Piotr Zieliński i jego koledzy w tym sezonie chcą sięgnąć po trofeum. Na drodze staje im Bologna FC z Łukaszem Skorupskim w bramce.



Relacja live i wynik na żywo meczu Bologna FC - Inter Mediolan na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.