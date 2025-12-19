Zmarł w dniu, który miał być jego świętem. Był symbolem klubu, kibice nie kryją łez

Gary Rowell to legenda Sunderlandu

Gary Rowell zasłużył na miano prawdziwej legendy Sunderlandu. W klubie występował w latach 1972-1984. W tym czasie rozegrał 297 oficjalnych spotkań, w których strzelił 103 gole. Najczęściej grał jako pomocnik i zawsze dawał z siebie wszystko. W 2020 roku został wprowadzony do Galerii Sław Sunderland AFC. Od czasów II wojny światowej tylko trzech piłkarzy strzeliło więcej niż 100 goli dla tego klubu:

Gary Rowell, Kevin Philips, Len Shackleton.

Wierni kibice Sunderlandu pamiętają Gary'ego Rowella jako fantastycznego wykonawcę rzutów karnych. Jego bilans robi wrażenie, ponieważ wykorzystał 25 z 26 wykonywanych jedenastek w barwach "Czarnych Kotów".



Status prawdziwej gwiazdy zyskał w 1979 roku, gdy w pojedynku derbowym z Newcastle United na stadionie rywali St. James Park strzelił hattricka. Sunderland wygrał 4:1. Na meczach Sunderlandu kibice śpiewają przyśpiewkę, której słowa w tłumaczeniu na język polski brzmią: "wszyscy żyjemy w świecie Gary'ego Rowella".

Gdzie jeszcze grał Rowell?



Po odejściu z Sunderlandu Gary Rowell reprezentował jeszcze barwy takich klubów jak: Norwich City, Middlesbrough, Brighton & Hove Albion, Dundee, Carlisle United i Burnley.



Po zakończeniu kariery piłkarskiej został komentatorem radiowym meczów Sunderlandu, współtworząc wyjątkowy duet z Simonem Crabtree.



Zmarł po walce z białaczką



Gary Rowell zmarł 13 grudnia 2025 roku w wieku 68 lat. W ostatnim czasie chorował na białaczkę, a jego stan stopniowo się pogarszał. W chwili śmierci byli przy nim synowie Chris i Peter. Data ta na zawsze pozostanie w pamięci kibiców Sunderlandu, ponieważ dokładnie 50 lat wcześniej Gary Rowell zadebiutował w ekipie Czarnych Kotów. Pół wieku później zmarł w dniu swojego święta, pozostawiając po sobie pustkę oraz łzy.



Piłkarze i kibice oddali mu hołd



Piłkarze i kibice Sunderlandu oddali hołd swojej legendzie już dzień później. Przed własną publicznością podejmowali Newcastle w derbach północno-wschodniej Anglii. To było wyjątkowe spotkanie dla wszystkich sympatyków obu drużyn.



Sunderland stanął na wysokości zadania i pokonał 1:0 faworyzowanego rywala, odnosząc siódme zwycięstwo ligowe w tym sezonie. Po powrocie do Premier League "Czarne Koty" spisują się znakomicie i po 16. kolejkach zajmują siódme miejsce.

