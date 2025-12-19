Znamy skład reprezentacji Polski na Europ 2026! Podano listę powołwanych
Wiemy, którzy polscy zawodnicy pojadą na mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych w 2026. Związek Piłki Ręcznej w Polsce opublikował listę powołanych szczypiornistów.
W piątek 19 grudnia w mediach społecznościowych i na oficjalnej stronie ZPRP pojawiła się lista zawodników, którzy zostali powołani na zbliżające się mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych, które odbędą się w dniach 15 stycznia - 1 lutego w Danii, Norwegii i Szwecji.
Biało-Czerwoni zagrają w grupie F w szwedzkim Kristianstad. Podopieczni Joty Gonzaleza zmierzą się kolejno z: Węgrami, Islandczykami i Włochami.
Poniżej prezentujemy pełną listę powołanych zawodników na EHF Mistrzostwa Europy 2026.
Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy:
Czapliński Mikołaj – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.
Daszek Michał – SPR Wisła Płock S.A.
Dawydzik Dawid – SPR Wisła Płock S.A.
Gębala Maciej – HC Erlangen (GER)
Gębala Tomasz – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.
Jankowski Wiktor – Vardar Skopje (MKD)
Jarosiewicz Piotr – KS Iskra Kielce S.A.
Jastrzębski Marcel – RK Nexe (CRO)
Jędraszczyk Piotr – KS Iskra Kielce S.A.
Kaczor Sebastian – USAM Nimes Gard (FRA)
Marciniak Marek – Vardar Skopje (MKD)
Moryto Arkadiusz – KS Iskra Kielce S.A.
Olejniczak Michał – KS Iskra Kielce S.A.
Pietrasik Ariel – Kadetten Schaffhausen (SUI)
Przytuła Damian – RK Zagrzeb (CRO)
Paterek Paweł – KS SPR Chrobry Głogów S.A.
Skrzyniarz Jakub – Bidasoa Irun (ESP)
Tomczak Wiktor – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.
Wałach Miłosz – Vardar Skopje (MKD)
Widomski Andrzej – Europharm Pellister (MKD)
Zawodnicy rezerwowi:
Beckman Melwin – US Ivry Handball (FRA)
Czuwara Jan – MKS Zagłębie Lubin S.A.
Domagała Damian – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.
Kamiński Oliwier – KPR GO S.A.
Łazarczyk Leon – MMTS Kwidzyn S.A.
Ligarzewski Kacper – KPR Ostrovia Sp. z.o.o.
Michałowicz Filip – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.
Mielczarski Piotr – Bidasoa Irun (ESP)
Papina Maciej – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.
Sladkowski Jakub – CB Villa de Aranda (ESP)
Słupski Michał – KPR Legionowo S.A.
Szyszko Jakub – SPR Wisła Płock S.A.
Walczak Patryk – RK Zagrzeb (CRO)
Wasiak Patryk – Ademar Leon (ESP)
Zembrzycki Mateusz – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.
Kadra szkoleniowa:
Jesus Javier Fernandez Gonzalez – trener główny
Kamys Zygmunt – trener asystent
Aguinagalde Julen – trener współpracujący
Wichary Marcin – trener współpracujący
Babiarz Mirosław – trener przygotowania motorycznego (w dniach 2-3.01.2026)
Górski Marcin – trener przygotowania motorycznego
Jurasz Wojciech – lekarz
Kiedrowski Bartosz – fizjoterapeuta
Mordaka Filip – fizjoterapeuta
Kamiński Łukasz – fizjoterapeuta
Adamska Paulina – analityk video
Sulej Jacek – kierownik drużyny