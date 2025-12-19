Znamy skład reprezentacji Polski na Europ 2026! Podano listę powołwanych

W piątek 19 grudnia w mediach społecznościowych i na oficjalnej stronie ZPRP pojawiła się lista zawodników, którzy zostali powołani na zbliżające się mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych, które odbędą się w dniach 15 stycznia - 1 lutego w Danii, Norwegii i Szwecji.

ZOBACZ TAKŻE: Klub potwierdza. Reprezentant Polski przejdzie operację

Biało-Czerwoni zagrają w grupie F w szwedzkim Kristianstad. Podopieczni Joty Gonzaleza zmierzą się kolejno z: Węgrami, Islandczykami i Włochami.

Poniżej prezentujemy pełną listę powołanych zawodników na EHF Mistrzostwa Europy 2026.

Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy:

Czapliński Mikołaj – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.

Daszek Michał – SPR Wisła Płock S.A.

Dawydzik Dawid – SPR Wisła Płock S.A.

Gębala Maciej – HC Erlangen (GER)

Gębala Tomasz – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.

Jankowski Wiktor – Vardar Skopje (MKD)

Jarosiewicz Piotr – KS Iskra Kielce S.A.

Jastrzębski Marcel – RK Nexe (CRO)

Jędraszczyk Piotr – KS Iskra Kielce S.A.

Kaczor Sebastian – USAM Nimes Gard (FRA)

Marciniak Marek – Vardar Skopje (MKD)

Moryto Arkadiusz – KS Iskra Kielce S.A.

Olejniczak Michał – KS Iskra Kielce S.A.

Pietrasik Ariel – Kadetten Schaffhausen (SUI)

Przytuła Damian – RK Zagrzeb (CRO)

Paterek Paweł – KS SPR Chrobry Głogów S.A.

Skrzyniarz Jakub – Bidasoa Irun (ESP)

Tomczak Wiktor – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.

Wałach Miłosz – Vardar Skopje (MKD)

Widomski Andrzej – Europharm Pellister (MKD)

Zawodnicy rezerwowi:



Beckman Melwin – US Ivry Handball (FRA)

Czuwara Jan – MKS Zagłębie Lubin S.A.

Domagała Damian – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.

Kamiński Oliwier – KPR GO S.A.

Łazarczyk Leon – MMTS Kwidzyn S.A.

Ligarzewski Kacper – KPR Ostrovia Sp. z.o.o.

Michałowicz Filip – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.

Mielczarski Piotr – Bidasoa Irun (ESP)

Papina Maciej – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.

Sladkowski Jakub – CB Villa de Aranda (ESP)

Słupski Michał – KPR Legionowo S.A.

Szyszko Jakub – SPR Wisła Płock S.A.

Walczak Patryk – RK Zagrzeb (CRO)

Wasiak Patryk – Ademar Leon (ESP)

Zembrzycki Mateusz – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.



Kadra szkoleniowa:



Jesus Javier Fernandez Gonzalez – trener główny

Kamys Zygmunt – trener asystent

Aguinagalde Julen – trener współpracujący

Wichary Marcin – trener współpracujący

Babiarz Mirosław – trener przygotowania motorycznego (w dniach 2-3.01.2026)

Górski Marcin – trener przygotowania motorycznego

Jurasz Wojciech – lekarz

Kiedrowski Bartosz – fizjoterapeuta

Mordaka Filip – fizjoterapeuta

Kamiński Łukasz – fizjoterapeuta

Adamska Paulina – analityk video

Sulej Jacek – kierownik drużyny

AA, Polsat Sport