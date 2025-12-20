Ile zarobili Joshua i Paul za walkę? Nieprawdopodobne pieniądze
Za nami walka Anthony Joshua - Jake Paul. Lepszy po sześciu rundach okazał się Brytyjczyk, który znokautował przeciwnika. Ile obaj zawodnicy zarobili na tym pojedynku?
Przed startem pojedynku wiele osób spodziewało się, że mistrz olimpijski i były mistrz świata w boksie bez problemu poradzi sobie z influencerem. Brytyjczyk potrzebował jednak aż sześciu rund, by ostatecznie znokautować oponenta, a kibicom na pewno nie spodobała się bierność Joshui w pierwszych odsłonach tego pojedynku.
ZOBACZ TAKŻE: Nokaut w walce Joshua - Paul! To musiało się tak skończyć
Pozostaje jednak pytanie: "ile obaj zawodnicy zarobili na tej walce?". Do informacji, które chociaż w przybliżeniu pozwolą nam zrozumieć skale pieniędzy, które otrzymali Joshua i Paul, dotarł dziennikarz Brian Mazique. Żurnalista opublikował swoje odkrycia na łamach Forbesa.
Według jego źródeł Paul dostał za pojedynek minimum 40 milionów dolarów, natomiast bardzo prawdopodobne, że mowa tutaj nawet o kwocie przewyższającej 50 milionów.
Na temat gaży Joshui wypowiedział się natomiast jego promotor - Eddie Hearn. Stwierdził, że nie poda konkretnej kwoty, jednak przekraczała ona 30 milionów dolarów.
Przejdź na Polsatsport.pl
Tak wyglądała walka Anthony Joshua - Jake Paul