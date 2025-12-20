Ile zarobili Joshua i Paul za walkę? Nieprawdopodobne pieniądze

Przed startem pojedynku wiele osób spodziewało się, że mistrz olimpijski i były mistrz świata w boksie bez problemu poradzi sobie z influencerem. Brytyjczyk potrzebował jednak aż sześciu rund, by ostatecznie znokautować oponenta, a kibicom na pewno nie spodobała się bierność Joshui w pierwszych odsłonach tego pojedynku.

Pozostaje jednak pytanie: "ile obaj zawodnicy zarobili na tej walce?". Do informacji, które chociaż w przybliżeniu pozwolą nam zrozumieć skale pieniędzy, które otrzymali Joshua i Paul, dotarł dziennikarz Brian Mazique. Żurnalista opublikował swoje odkrycia na łamach Forbesa.

Według jego źródeł Paul dostał za pojedynek minimum 40 milionów dolarów, natomiast bardzo prawdopodobne, że mowa tutaj nawet o kwocie przewyższającej 50 milionów.

Na temat gaży Joshui wypowiedział się natomiast jego promotor - Eddie Hearn. Stwierdził, że nie poda konkretnej kwoty, jednak przekraczała ona 30 milionów dolarów.

AA, Polsat Sport