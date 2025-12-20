KMŚ: Sir Sicoma Monini Perugia - Volei Renata Campinas. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Sir Sicoma Monini Perugia kontra Volei Renata Campinas to starcie półfinałowe Klubowych Mistrzostw Świata w Belem. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Sicoma Monini Perugia - Volei Renata Campinas na Polsatsport.pl.

Siatkarz w czarno-szarej koszulce z numerem 16 wskazuje palcem w górę.
fot. FIVB

Włoska ekipa w fazie grupowej wygrała trzy spotkania, w tym jedno po tie-breaku z japońskim zespołem Osaka Bluteon. Z kolei drużyna Volei Renata zanotowała tylko jedno zwycięstwo. O jej awansie zadecydował punkt zdobyty w przegranym w pięciu setach meczu z Wartą Zawiercie. 
 

ZOBACZ TAKŻE: Trener siatkarzy Perugii otrzymał tragiczną wiadomość. Ogromny cios w trakcie KMŚ

 

Perugia i Volei Renata mierzyły się ze sobą tylko raz - w 2022 roku w drugiej kolejce Klubowych Mistrzostw Świata lepsza okazała się włoska ekipa.

 

W poprzedzającym to spotkanie meczu Aluron CMC Warta Zawiercie mierzy się z Osaka Blueton.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Sicoma Monini Perugia - Volei Renata Campinas na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 22:30.

KP, Polsat Sport
KMŚSIATKÓWKA
