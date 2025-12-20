Włoska ekipa w fazie grupowej wygrała trzy spotkania, w tym jedno po tie-breaku z japońskim zespołem Osaka Bluteon. Z kolei drużyna Volei Renata zanotowała tylko jedno zwycięstwo. O jej awansie zadecydował punkt zdobyty w przegranym w pięciu setach meczu z Wartą Zawiercie.



Perugia i Volei Renata mierzyły się ze sobą tylko raz - w 2022 roku w drugiej kolejce Klubowych Mistrzostw Świata lepsza okazała się włoska ekipa.

W poprzedzającym to spotkanie meczu Aluron CMC Warta Zawiercie mierzy się z Osaka Blueton.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Sicoma Monini Perugia - Volei Renata Campinas na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 22:30.

KP, Polsat Sport