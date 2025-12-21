LaLiga: Villarreal - FC Barcelona. Relacja live i wynik na żywo

Villarreal - FC Barcelona to mecz 17. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Villarreal - FC Barcelona na Polsatsport.pl.

Barcelona świetnie radzi w tym sezonie rywalizacji na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. "Barca" ma na swoim koncie 43 punkty, zgromadzone w zaledwie 17 spotkaniach. Nic zatem dziwnego, że "Blaugrana" plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli. 

 

Wśród podopiecznych Hansiego Flicka znajduje się dwóch polskich zawodników - Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Obaj ostatnimi czasy rzadziej pojawiają się na murawie. "Lewy" poprzednio w starciu ligowym zagrał 2 grudnia. Wtedy Barcelona wygrała z Atletico Madryt 3:1. Od tego czasu kapitan polskiej kadry występował tylko w meczu z Eintrachtem Frankfurt w Lidze Mistrzów (9 grudnia). Natomiast Szczęsny ostatni raz między słupkami pojawił się 9 listopada podczas wygranej rywalizacji ligowej z Celtą Vigo.

 

W niedzielnym spotkaniu rywalem Barcelony będzie Villarreal. "Żółta Łódź Podwodna" po 15 spotkaniach może pochwalić się 35 punktami i wysoką lokatą w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy. Czy w piłkarze Villarrealu będą w stanie zaskoczyć oponentów ze Stolicy Katalonii?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Villarreal - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:15.

