TAURON Liga: ITA TOOLS Stal Mielec - LOTTO Chemik Police. Relacja live i wynik na żywo

ITA TOOLS Stal Mielec - LOTTO Chemik Police to potyczka 11. kolejki TAURON Ligi. W tabeli obie drużyny są blisko siebie. Wyżej, bo na siódmym miejscu z 12 punktami, plasują się przyjezdne. Gospodynie natomiast mają jedno "oczko" mniej i są sklasyfikowane na dziewiątej lokacie.

Stal walczy o zakończenie niekorzystnej passy. Ekipa prowadzona przez Miłosza Majkę przegrała bowiem swoje dwa poprzednie starcia: 2:3 z Sokół & Hagric Mogilno i 0:3 z KS DevelopRes Rzeszów.

Chemik z kolei ostatnio przerwał serię trzech porażek z rzędu. Podopieczne Dawida Michora pokonały 3:1 zespół MOYA Radomka Radom.

W zeszłym sezonie obie drużyny mierzyły się czterokrotnie. W pierwszym meczu lepsze okazały się mielczanki, lecz kolejne trzy spotkania padły łupem policzanek.

Relacja live i wynik na żywo meczu ITA TOOLS Stal Mielec - LOTTO Chemik Police na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.