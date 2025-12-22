Dublet na wagę trofeum! Wielki mecz Brazylijczyka w finale Superpucharu Włoch

Od pierwszego gwizdka inicjatywa należała do Napoli. Mistrzowie Włoch dłużej utrzymywali się przy piłce i częściej kreowali sytuacje podbramkowe. Zespół z Bolonii nastawił się na grę z kontry, jednak w pierwszej części spotkania nie był w stanie sforsować szczelnej defensywy rywali.

Impas został przełamany w 39. minucie. David Neres przejął futbolówkę na 30. metrze, podprowadził ją w pobliże pola karnego i zdecydował się na uderzenie z dystansu. To była idealna decyzja - piłka wylądowała w samym okienku bramki strzeżonej przez Federico Ravaglię i dała "Azzurrim" zasłużone prowadzenie.

Druga odsłona również rozpoczęła się od mocnego akcentu w wykonaniu podopiecznych trenera Conte. W roli głównej ponownie wystąpił Neres. Brazylijczyk wykorzystał fatalne nieporozumienie między bramkarzem a obrońcą Bologny przy wyprowadzaniu piłki. Skrzydłowy błyskawicznie przejął futbolówkę i z zimną krwią skierował ją do siatki.

Zespół z południa Włoch nie zwalniał tempa i dążył do podwyższenia swojego, już okazałego, prowadzenia. Mimo wykreowania wielu dogodnych sytuacji, neapolitańczykom nie udało się po raz trzeci pokonać bramkarza rywali. Ostatecznie wynik 2:0 utrzymał się do ostatniego gwizdka.

Dla Napoli to już trzeci Superpuchar Włoch w historii (poprzednie zdobywali w 1990 i 2014 roku). Dzięki temu sukcesowi neapolitańczycy awansowali na piąte miejsce w klubowej klasyfikacji wszech czasów pod względem liczby trofeów. Wyprzedzają ich jedynie Lazio (5), AC Milan i Inter Mediolan (po 8) oraz Juventus (9). Z kolei dla Bologny był to historyczny, pierwszy występ w finale tych rozgrywek.

SSC Napoli - Bologna 2:0 (1:0)

Bramki: David Neres 39, 57.

Napoli: Vanja Milinkovic-Savic - Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus (84. Alessandro Buongiorno) - Matteo Politano, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Leonardo Spinazzola (68. Miguel Gutierrez) - David Neres (78. Pasquale Mazzocchi), Eljif Elmas (68. Noa Lang) - Rasmus Hojlund.

Bologna: Federico Ravaglia - Emil Holm, Torbjorn Lysaker Heggem, Jhon Lucumi, Juan Miranda - Lewis Ferguson (69. Thijs Dallinga), Tommaso Pobega - Riccardo Orsolini (80. Benjamin Dominguez), Jens Odgaard (46. Nikola Moro), Nicolo Cambiaghi (69. Jonathan Rowe) - Santiago Castro (79. Ciro Immobile).

Żółte kartki: Matteo Politano - Torbjorn Lysaker Heggem, Nicolo Cambiaghi, Emil Holm.

Sędziował: Andrea Colombo (Włochy).