Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy 2025. Końcowa klasyfikacja

Rywalizację o tytuł najlepszej klubowej drużyny świata po raz pierwszy zorganizowano w 1989 roku, ale po rozegraniu czterech edycji imprezę zawieszono. Wznowiono ją w 2009 roku i od tego czasu odbywa się corocznie.

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy 2025 zostały rozegrane w dniach 16–21 grudnia 2025 w brazylijskim mieście Belem. Wystartowało w nich osiem drużyn, podzielonych na dwie grupy po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansowało do strefy medalowej.

W meczu o brązowy medal siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie pokonali brazylijski zespół Volei Renata 3:0. W finale włoska Sir Sicoma Monini Perugia wygrała z japońską Osaka Bluteon 3:0.

Jak wygląda klasyfikacja końcowa KMŚ siatkarzy 2025? Zobacz w galerii zdjęć: