Marek Magiera: Chełmski spokój urzędowy…

Beniaminek PlusLigi ChKS Chełm wygrał w sobotę wyjazdowe spotkanie z ZAKSĄ w Kędzierzynie-Koźlu, sprawiając tym samym ogromną niespodziankę, a może nawet sensację. To trzecie zwycięstwo podopiecznych trenera Krzysztofa Andrzejewskiego w sezonie. Zanim jednak do niego doszło, w mediach społecznościowych głos zabrał prezydent Chełma Jakub Banaszek, który okazał ogromne wsparcie trenerowi i drużynie, odpowiadając tym samym na pierwsze oznaki niezadowolenia lokalnej społeczności z wyników osiąganych przez zespół. Oto fragmenty oświadczenia (treść oryginalna):



– Informuję opinie publiczną, że trener Krzysztof Andrzejewski pozostanie na swoim stanowisku – napisał prezydent Chełma. – Zarówno do końca sezonu, jak i w przyszłym. Niezależnie od tego, czy ChKS będzie grał w PlusLidze, czy w I lidze. Informuję o tym, ponieważ w mediach społecznościowych oraz w bezpośrednich rozmowach pomiędzy chełmską społecznością pojawiają się głosy, a w zasadzie oczekiwania zmiany trenera, przy jednoczesnym obwinianiu trenera i zawodników za wyniki. Nie będę tej informacji szczegółowo rozwijał. Każdy ekspert siatkarski, działacz a przy tym zawodnik powinien zgodzić się z tą decyzją.



– Od początku byłem i jestem świadomy, że jesteśmy głównym kandydatem do spadku. Mówiłem o tym od początku. Jako spółka samorządowa nie mogliśmy budować zespołu bez pewnej informacji o awansie. Takie są reguły, a także konsekwencje miejskiego Klubu. Państwo, jako Kibice, muszą być świadomi tej sytuacji. Każda złotówka musi mieć zabezpieczenie, a przy tym jest oglądana po kilka razy. Musicie być świadomi, że możemy wrócić do I ligi i być przy drużynie. A jeśli sezon nie zakończy się dla Nas pomyślnie, to władze Klubu rozpoczną przygotowania do powrotu. Bogatsi o doświadczenia, lepiej przygotowani. A obecny skład, zawodnicy Klubu, nie powinni mieć blokującej presji – dodał prezydent.



Oświadczenie prezydenta Banaszka pewnie nie miało większego wpływu na wynik meczu w Kędzierzynie-Koźlu, więcej – pewnie nie miało żadnego wpływu, ale na pewno jest dowodem na to, że on oraz zarządzający klubem z Chełma czują sport i zwyczajnie nie oczekują cudów. Utrzymanie się ChKS-u w PlusLidze pewnie będziemy w takich kategoriach rozpatrywać, choć trzeba przyznać, że takie wyniki jak ten w Kędzierzynie-Koźlu zdecydowanie optymalizują przewidywane przed sezonem ryzyka.



Jeden z moich znajomych zajmujący się piłką nożną, kiedy powiedziałem mu o tym oświadczeniu, z rozbrajającą szczerością przyznał, że dla odpowiednika trenera Andrzejewskiego w polskich realiach futbolowych byłby to wyraźny sygnał, że może powoli się… pakować, bo za chwilę, czytaj po kolejnej porażce, ktoś pojawi się na jego miejscu.



Nie ukrywam, że byłem w grupie ludzi, którzy skazywali drużynę z Chełma na spadek z PlusLigi, ot chociażby poprzez nasze wspólne typowanie z Jakubem Bednarukiem końcowych miejsc poszczególnych ekip w SiatCaście. Ze swojej prognozy się nie wycofuję, ale nie ukrywam, że po tej deklaracji i wsparciu prezydenta miasta (wszyscy wiemy, że wsparcia wcale nie takiego oczywistego w naszych realiach) bardzo mocno trzymam kciuki za trenera Andrzejewskiego i jego drużynę. Sam trener miał dużą wiarę w utrzymanie statusu plusligowego jeszcze przed inauguracyjną kolejką, czego dał wyraz w naszym magazynie #7Strefa. A wszystkim trenerom niezależnie od dyscypliny, także przy okazji świąt i Nowego Roku, wypada życzyć, aby trafiali do klubów, gdzie właściciele oraz prezesi będą potrafili realnie ocenić sytuację, a wynik prostego równania "dwa plus dwa" zawsze po znaku równości będzie wynosił "cztery".