Trefl umocnił się w czołowej ósemce! Pewna wygrana z ChKS

Po wyrównanym początku meczu (10:10), w środkowej części premierowej partii inicjatywę przejęli gdańszczanie. Grali skutecznie i powiększali przewagę (13:10, 19:13). W końcówce ChKS zerwał się do walki, zmniejszył różnicę do dwóch oczek (22:20), ale wówczas, po pechowym upadku, boisko musiał na moment opuścić Rune Fasteland. Siatkarze Trefla opanowali sytuację - dwie akcje skończył Piotr Orczyk (24:20), a blok dał gospodarzom brakujący punkt (25:21).

W drugiej odsłonie oglądaliśmy wyrównaną rywalizację obu zespołów. Siatkarze z Chełma kilkukrotnie wypracowali sobie przewagę (9:11, 16:19), ale gospodarze odrabiali straty (19:19). Po asie Pawła Rusina było 20:22, ale gdy punktową zagrywką popisał się Paweł Pietraszko, to Trefl prowadził 23:22. Końcówka przyniosła sporo błędów po obu stronach, a rywalizację na przewagi wygrał ChKS, kończąc seta punktowym blokiem (26:28).

Po wyrównanym początku (11:11), w środkowej części trzeciej partii inicjatywę przejęli siatkarze z Gdańska. Uaktywnił się Aleksiej Nasewicz, który posłał asa (13:11) i dołożył punkt w ataku, później gospodarze odskoczyli na cztery oczka (16:12) i spokojnie utrzymywali przewagę do końca. W ostatniej akcji skutecznie zaatakował Nasewicz (25:19).

W czwartym secie Trefl błyskawicznie uzyskał solidną zaliczkę (7:1). Po takim wstępie gospodarze kontrolowali sytuację, a rywale ułatwiali im zadanie błędami. Zdecydowane zwycięstwo gdańszczan przypieczętował skutecznym atakiem Piotr Nowakowski (25:14).

Skrót meczu Trefl - ChKS:





Najwięcej punktów: Tobias Brand (19), Aliaksei Nasevich (16), Piotr Orczyk (13) - Trefl; Amirhossein Esfandiar (21), Remigiusz Kapica (19), Paweł Rusin (14) - ChKS. MVP: Aliaksei Nasevich (13/23 = 56% skuteczności w ataku + 1 as + 2 bloki).

Energa Trefl Gdańsk – InPost ChKS Chełm 3:1 (25:21, 26:28, 25:19, 25:14)

Trefl: Przemysław Stępień, Tobias Brand, Paweł Pietraszko, Damian Schulz, Piotr Orczyk, Moustapha M'Baye – Voitto Koykka (libero) oraz Aliaksei Nasevich, Piotr Nowakowski, Damian Kogut. Trener: Mariusz Sordyl.

ChKS: Rune Fasteland, Jay Blankenau, Paweł Rusin, Mariusz Marcyniak, Remigiusz Kapica, Amirhossein Esfandiar – Kazuma Sonae (libero) oraz Jędrzej Gruszczyński (libero), Jakub Turski, Tomasz Piotrowski, Jędrzej Goss, Grzegorz Jacznik. Trener: Krzysztof Andrzejewski.

