Poznaliśmy drużynę marzeń KMŚ 2025! Jeden siatkarz z Zawiercia wyróżniony

Perugia w efektownym stylu sięgnęła po złoto Klubowych Mistrzostw Świata. Nic więc dziwnego, że w "drużynie marzeń" turnieju znalazło się aż czterech przedstawicieli tej drużyny. Grono wyróżnionych uzupełnili dwaj przedstawiciele finalisty z Osaki oraz jeden Jurajski Rycerz z Zawiercia. Aaron Russell dostał jedną z dwóch statuetek przeznaczonych dla przyjmujących.

Zobacz także: KMŚ siatkarzy 2025. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

W przeszłości tytuł MVP Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy otrzymało wielu wybitnych zawodników. Nagrody zgarnęli Karch Kiraly, Lorenzo Bernardi, Matey Kaziyski, Osmany Juantorena (czterokrotnie!), Wallace de Souza (dwukrotnie), Dmitry Muserskiy, Yoandy Leal, William Arjona, Aaron Russell, Bruno Rezende, Miguel Angel Lopez i Oleg Plotnytskyi.

Rozgrywający Perugii Simone Giannelli otrzymał tę nagrodę po raz drugi w karierze. Wcześniej został uznany najlepszym siatkarzem KMŚ 2022.

Nagrody indywidualne KMŚ siatkarzy 2025:

MVP: Simone Giannelli

najlepszy rozgrywający: Simone Giannelli (Sir Sicoma Monini Perugia)

najlepsi przyjmujący: Miguel Angel Lopez (Osaka Bluteon), Aaron Russell (Aluron CMC Warta Zawiercie)

najlepszy atakujący: Wassim Ben Tara (Sir Sicoma Monini Perugia)

najlepsi środkowi: Agustin Loser (Sir Sicoma Monini Perugia), Sebastian Sole (Sir Sicoma Monini Perugia)

najlepszy libero: Tomohiro Yamamoto (Osaka Bluteon).