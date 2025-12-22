Puchar Turcji: Fenerbahce - Besiktas. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream

Puchar Turcji w sezonie 2025/2026 zaczął się od rund kwalifikacyjnych, z których wyłoniono 24 drużyny. Podzielono je na trzy ośmiozespołowe grupy. Z każdej awans do ćwierćfinału wywalczą dwie najlepsze drużyny, a także dwa najlepsze zespoły z trzecich miejsc.

Już w pierwszej kolejce zmagań dojdzie do starcia czołowych tureckich klubów. Fenerbahce Sebastiana Szymańskiego zmierzy się z Besiktasem.

Oba zespoły ostatnio spotkały się ze sobą na początku listopada. Besiktas prowadził już 2:0, ale dwie czerwone kartki odmieniły losy meczu. Piłkarze Domenico Tedesco wygrali ostatecznie 3:2.

Besiktas to pod względem zdobytych Pucharów Turcji drugi najbardziej utytułowany zespół. Ma ich na koncie 11. Dla porównania Fenerbahce 7-krotnie wygrywało te rozgrywki. Obrońcą tytułu jest w tym roku Galatasaray.

Transmisja meczu Fenerbahce - Besiktas we wtorek, 23 grudnia o godzinie 18.25 na Polsat Sport 3 oraz na Polsat Box Go.

IM, Polsat Sport