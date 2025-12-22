Ostatnia aktualizacja rankingu FIFA w tym roku! Co z reprezentacją Polski?

Reprezentacja Polski pozostała na 31. miejscu w opublikowanym w poniedziałek najnowszym notowaniu rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Od września liderem pozostaje Hiszpania. Drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecia jest Francja.

Od poprzedniego notowania 19 listopada nie zaszły żadne istotne zmiany z uwagi na brak meczów drużyn narodowych. Dotyczyły one jedynie zespołów afrykańskich, szykujących się do mistrzostw kontynentu, które w niedzielę rozpoczęły się w Maroku.

 

W czołowej dziesiątce nie zaszły żadne zmiany. Wciąż siódma jest Holandia, która może być rywalem Biało-Czerwonych w przyszłorocznym mundialu, o ile ekipa trenera Jana Urbana przejdzie marcowe baraże. Taki sam status mają 18. Japonia i 40. Tunezja.

 

Z kolei Albania, z którą Polska zagra barażowy półfinał, plasuje się na 63. pozycji. Wyżej są sklasyfikowani potencjalni rywale w finale rywalizacji o przepustkę do MŚ - 28. Ukraina i 43. Szwecja.

 

Kolejne notowanie zaplanowano na 19 stycznia 2026.

 

Czołówka rankingu FIFA - stan na 22 grudnia 2025 (w nawiasach miejsce w poprzednim notowaniu):

 

1. (1) Hiszpania 1877,18
2. (2) Argentyna 1873,33
3. (3) Francja 1870,00
4. (4) Anglia 1834,12
5. (5) Brazylia 1760,46
6. (6) Portugalia 1760,38
7. (7) Holandia** 1756,27
8. (8) Belgia 1730,71
9. (9) Niemcy 1724,15
10. (10) Chorwacja 1716,88
...
18. (18) Japonia** 1650,12
28. (28) Ukraina* 1557,47
31. (31) Polska 1532,04
40. (41) Tunezja** 1494,86
43. (43) Szwecja* 1487,13
63. (61) Albania* 1401,07

 

* - rywale Polski w tzw. ścieżce barażowej o awans do mistrzostw świata 2026
** - potencjalni rywale Polski w mundialu

