Legenda światowego tenisa wyszła za mąż! Impreza trwała aż 5 dni

37-letni Preti, którego Williams poznała w 2024 roku podczas tygodnia mody w Mediolanie, był jedną z osób wspierających 45-letnią tenisistkę w powrocie na kort po problemach zdrowotnych. Dzięki jego wsparciu w lipcu Amerykanka została drugą najstarszą zawodniczką, która cieszyła się z wygranego pojedynku w WTA Tour, po reprezentującej USA Martinie Navratilovej. Pochodząca z Czech zawodniczka w 2004 roku dokonała tego w wieku 47 lat.

Williams w styczniu zamierza rozpocząć 33. sezon z rzędu w WTA Tour, biorąc udział w turnieju w Auckland.

Starsza z sióstr Williams jest jedną z najlepszych i najbardziej utytułowanych tenisistek tego stulecia. Ma na koncie siedem tytułów wielkoszlemowych w singlu - pięć razy triumfowała w Wimbledonie (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) oraz dwukrotnie w US Open (2000, 2001) - oraz 14 w deblu. Liderką rankingu była przez 11 tygodni w 2002 roku.

Po niemal półtorarocznej przerwie, spowodowanej według amerykańskich mediów m.in. operacją macicy, wróciła do zawodowego touru w lipcu dzięki "dzikiej karcie" od organizatorów imprezy w Waszyngtonie. Poprzedni mecz w cyklu WTA rozegrała w marcu 2024 roku, przegrywając w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Miami z Rosjanką Dianą Sznajder.

PAP