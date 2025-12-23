Miał walczyć o medale na igrzyskach. Nie żyje 27-letni Norweg

27-letni Norweg w dniach 18-21 grudnia uczestniczył w zawodach we francuskim Annecy-Le Grand Bornand i miał startować w kolejnej imprezie cyklu PŚ w Oberhofie (8-11 stycznia) oraz w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolan-Cortina d'Ampezzo w sztafecie.

- Przyczyny śmierci nie są znane, są dopiero badane. Współpracujemy na miejscu przy śledztwie prowadzonym przez włoską policję. Jesteśmy wszyscy w szoku - powiedziała sekretarz generalna NSSF Emilie Nordskar na antenie kanału telewizji NRK.

27-latek zaliczał się do ścisłej czołówki norweskich biathlonistów. Trzy lata temu triumfował w biegu masowym w Oslo-Holmenkollen, co zapewniło mu zdobycie małej Kryształowej Kuli w tej konkurencji.

