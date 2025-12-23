Orlen Basket Liga: Śląsk Wrocław - Dziki Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Przed nami dwunasta kolejka koszykarskiej Orlen Basket Ligi. W jednym ze spotkań zmierza się sąsiadujące ze sobą w tabeli Śląsk Wrocław i Dziki Warszawa. Obie drużyny walczą o bezpośredni awans do fazy play-off rozgrywek.

Koszykarze Śląska będą chcieli przełamać się po dwóch porażkach z rzędu. Najpierw przegrali z hiszpańską Manresą (90:96) w ramach Eurocupu. Następnie ulegli Stali Ostrów Wielkopolski (72:93) w Orlen Basket Lidze.

Dziki z kolei są na fali łącznie sześciu zwycięstw z rzędu. Podopieczni Marco Legovicha ostatni raz przegrali 13 listopada w meczu ze szczecińskim Kingiem (85:96).

W ubiegłym sezonie bilans między tymi dwoma drużynami wyniósł 1:1. Oba starcia miały miejsce w sezonie zasadniczym. Najpierw stołeczna drużyna pokonała Śląsk na wyjeździe (69:62), następnie wrocławianie zrewanżowali się tym samym w rundzie rewanżowej, wygrywając 83:71.

Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław – Dziki Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o 20:15.

JZ, Polsat Sport