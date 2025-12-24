Były trener Śląska wraca na ławkę. Powrót po dziesięciu latach

Rekord Bielsko-Biała od dwóch sezonów występuje w Betclic 2. Lidze. W obu kampaniach drużyna z Beskidów walczyła o utrzymanie. W tym sezonie Rekord zajmuje piętnaste miejsce w tabeli, notując passę sześciu meczów bez zwycięstwa, a ostatnie spotkanie wygrał 19 października, kiedy to pokonał rezerwy ŁKSu Łódź 3:0.

Wobec takiego obrotu spraw pracę stracił dotychczasowy szkoleniowiec ekipy z Bielsko-Białej Dariusz Rucki. Co ciekawe, trener nie żegna się permanentnie z klubem. Za pośrednictwem mediów społecznościowych Rekord poinformował o podjęciu przez Ruckiego "pracy szkoleniowej na innym szczeblu".

Jego następcą został dobrze znany wśród polskiego środowiska piłkarskiego trener Piotr Tworek, dla którego jest to powrót na ten poziom rozgrywkowy po około dziesięciu latach. Wtedy to od maja 2015 do listopada 2016 roku trenował Kotwicę Kołobrzeg.

Tworek jest znany z prowadzenia takich zespołów jak Śląska Wrocław, czy Warta Poznań, pod którego wodzą grały w Ekstraklasie. Ostatnią pracą szkoleniowca była druga kadencja w Kotwicy, gdzie zespół z Kołobrzegu po spadku do 2. Ligi ogłosił upadłość.

Umowa szkoleniowca z Rekordem obowiązuje do końca sezonu. Znajduje się w niej klauzula przedłużenia.

JZ, Polsat Sport