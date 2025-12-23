Klamka zapadła! Dwie gwiazdy wicelidera Ekstraklasy zostają w klubie na dłużej

Reprezentant Słowenii zagrał w podstawowym składzie we wszystkich 18 ligowych spotkaniach zespołu trenera Michala Gasparika oraz w dwóch meczach Pucharu Polski. W przypadku Janickiego było to 16 potyczek w ekstraklasie i trzy pucharowe. Stoper 14-krotnych mistrzów Polski ma na koncie już 396 występów w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Występujący na pozycji lewego obrońcy Słoweniec rozgrywa swój siódmy sezon w zabrzańskich barwach, Janicki - piąty.

Wcześniej umowę z Górnikiem do końca czerwca 2029 przedłużył podstawowy czeski pomocnik drużyny Lukas Ambros.

Górnik w przerwie zimowej zajmuje pozycję wicelidera, mając tyle samo punktów (30) co Wisła Płock.

PAP