Klamka zapadła! Dwie gwiazdy wicelidera Ekstraklasy zostają w klubie na dłużej

Kapitan Górnika Zabrze Erik Janza i drugi z podstawowych obrońców zespołu Rafał Janicki zostaną w klubie do końca przyszłego sezonu. Ich umowy się przedłużyły w związku wypełnieniem jesienią limitu minut spędzonych na boisku - poinformował klub.

Dwóch piłkarzy Górnika Zabrze świętuje bramkę lub zwycięstwo.
fot: PAP
Rafał Janicki (po lewej) oraz Erik Janza (po prawej)

Reprezentant Słowenii zagrał w podstawowym składzie we wszystkich 18 ligowych spotkaniach zespołu trenera Michala Gasparika oraz w dwóch meczach Pucharu Polski. W przypadku Janickiego było to 16 potyczek w ekstraklasie i trzy pucharowe. Stoper 14-krotnych mistrzów Polski ma na koncie już 396 występów w najwyższej klasie rozgrywkowej.

 

Występujący na pozycji lewego obrońcy Słoweniec rozgrywa swój siódmy sezon w zabrzańskich barwach, Janicki - piąty.

 

Wcześniej umowę z Górnikiem do końca czerwca 2029 przedłużył podstawowy czeski pomocnik drużyny Lukas Ambros.

 

Górnik w przerwie zimowej zajmuje pozycję wicelidera, mając tyle samo punktów (30) co Wisła Płock.

PAP
