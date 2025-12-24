Hajto i Kołtoń wybrali. To im wręczyli rózgi za ten rok!

Wielkimi krokami zbliża się koniec 2025 roku. Przed świętami dwóch naszych ekspertów Tomasz Hajto oraz Roman Kołtoń postanowiło wręczyć piłkarzom, trenerom oraz działaczom symboliczne "prezenty" i "rózgi" za ostatnie 12 miesięcy.

Tomasz Hajto i Roman Kołtoń podsumowują rundę

Tomasz Hajto wskazał tylko jednego trenera, który zasłużył na wyróżnienie. Jest nim Jerzy Brzęczek, który osiągnął znakomite wyniki z reprezentacją Polski do lat 21. Jeśli chodzi o zawodników, to był pod wrażeniem choćby dwóch Polaków z Bundesligi - Jakuba Kamińskiego oraz Kacpra Potulskiego. 

 

Kogo zatem skrytykował? Spośród piłkarzy - Rubena Vinagre. Tak samo zresztą jak Roman Kołtoń, który dodał również do tego dwa inne niewypały transferowe Legii - Vladana Kovacevicia oraz Miletę Rajovicia.

 

Ponadto dziennikarz wypunktował trzech szkoleniowców: byłego selekcjonera pierwszej kadry Michała Probierza, Adama Majewskiego i Edwarda Iordanescu. - Przyszedł do pracy, a nie chciał pracować - podsumował tego ostatniego.

Prezenty Tomasza Hajty:

Trener:

 

Jerzy Brzęczek

 

Piłkarze:

 

Mikael Ishak

Jesus Imaz

Jakub Kamiński

Kacper Potulski

 

Rózgi Tomasza Hajty:

 

Marcin Dorna

 

Piłkarze:

 

Bartosz Kapustka

Ruben Vinagre

Prezenty Romana Kołtonia:

Trenerzy:

 

Adrian Siemieniec

Jan Urban

Jerzy Brzęczek

 

Piłkarze:

 

Jakub Kamiński

Jan Ziółkowski

Kacper Potulski

 

Rózgi Romana Kołtonia:

 

Trenerzy:

Michał Probierz

Adam Majewski

Edward Iordanescu

 

Piłkarze:

Vladan Kovacević

Mileta Rajović

Ruben Vinagre

 

Cała rozmowa z "Polsat Futbol Cast" w materiale wideo.

 

