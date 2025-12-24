Hajto i Kołtoń wybrali. To im wręczyli rózgi za ten rok!

Tomasz Hajto wskazał tylko jednego trenera, który zasłużył na wyróżnienie. Jest nim Jerzy Brzęczek, który osiągnął znakomite wyniki z reprezentacją Polski do lat 21. Jeśli chodzi o zawodników, to był pod wrażeniem choćby dwóch Polaków z Bundesligi - Jakuba Kamińskiego oraz Kacpra Potulskiego.

Kogo zatem skrytykował? Spośród piłkarzy - Rubena Vinagre. Tak samo zresztą jak Roman Kołtoń, który dodał również do tego dwa inne niewypały transferowe Legii - Vladana Kovacevicia oraz Miletę Rajovicia.

Ponadto dziennikarz wypunktował trzech szkoleniowców: byłego selekcjonera pierwszej kadry Michała Probierza, Adama Majewskiego i Edwarda Iordanescu. - Przyszedł do pracy, a nie chciał pracować - podsumował tego ostatniego.

Prezenty Tomasza Hajty:

Trener:

Jerzy Brzęczek

Piłkarze:

Mikael Ishak

Jesus Imaz

Jakub Kamiński

Kacper Potulski

Rózgi Tomasza Hajty:

Marcin Dorna

Piłkarze:

Bartosz Kapustka

Ruben Vinagre

Prezenty Romana Kołtonia:

Trenerzy:

Adrian Siemieniec

Jan Urban

Jerzy Brzęczek

Piłkarze:

Jakub Kamiński

Jan Ziółkowski

Kacper Potulski

Rózgi Romana Kołtonia:

Trenerzy:

Michał Probierz

Adam Majewski

Edward Iordanescu

Piłkarze:

Vladan Kovacević

Mileta Rajović

Ruben Vinagre

Cała rozmowa z "Polsat Futbol Cast" w materiale wideo.