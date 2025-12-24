Hajto i Kołtoń wybrali. To im wręczyli rózgi za ten rok!
Wielkimi krokami zbliża się koniec 2025 roku. Przed świętami dwóch naszych ekspertów Tomasz Hajto oraz Roman Kołtoń postanowiło wręczyć piłkarzom, trenerom oraz działaczom symboliczne "prezenty" i "rózgi" za ostatnie 12 miesięcy.
Tomasz Hajto wskazał tylko jednego trenera, który zasłużył na wyróżnienie. Jest nim Jerzy Brzęczek, który osiągnął znakomite wyniki z reprezentacją Polski do lat 21. Jeśli chodzi o zawodników, to był pod wrażeniem choćby dwóch Polaków z Bundesligi - Jakuba Kamińskiego oraz Kacpra Potulskiego.
Kogo zatem skrytykował? Spośród piłkarzy - Rubena Vinagre. Tak samo zresztą jak Roman Kołtoń, który dodał również do tego dwa inne niewypały transferowe Legii - Vladana Kovacevicia oraz Miletę Rajovicia.
Ponadto dziennikarz wypunktował trzech szkoleniowców: byłego selekcjonera pierwszej kadry Michała Probierza, Adama Majewskiego i Edwarda Iordanescu. - Przyszedł do pracy, a nie chciał pracować - podsumował tego ostatniego.
Prezenty Tomasza Hajty:
Trener:
Jerzy Brzęczek
Piłkarze:
Mikael Ishak
Jesus Imaz
Jakub Kamiński
Kacper Potulski
Rózgi Tomasza Hajty:
Marcin Dorna
Piłkarze:
Bartosz Kapustka
Ruben Vinagre
Prezenty Romana Kołtonia:
Trenerzy:
Adrian Siemieniec
Jan Urban
Jerzy Brzęczek
Piłkarze:
Jakub Kamiński
Jan Ziółkowski
Kacper Potulski
Rózgi Romana Kołtonia:
Trenerzy:
Michał Probierz
Adam Majewski
Edward Iordanescu
Piłkarze:
Vladan Kovacević
Mileta Rajović
Ruben Vinagre
Cała rozmowa z "Polsat Futbol Cast" w materiale wideo.
