Kluczowe wieści ws. transferu reprezentanta Polski. Znane marki już czekają!

26-latek jest piłkarzem Fenerbahce od lipca 2023 roku. Pod wodzą Jose Mourinho był pierwszoplanową postacią, ale gdy Portugalczyk opuścił Stambuł, sytuacja Szymańskiego uległa zmianie. Coraz częściej zaczął grać tylko jako rezerwowy.

W tym sezonie bilans Polaka wynosi 24 mecze, dwa gole i dwie asysty. We wtorek 23 grudnia wystąpił w Pucharze Turcji przeciwko Besiktasowi. Szymański zagrał pełne 90 minut, a jego drużyna przegrała 1:2.

Media w Turcji informują, że 50-krotny reprezentant kraju zmieni klub już w styczniu. Jego kontrakt jest ważny do czerwca 2027 roku, ale to nie powinno stanąć na przeszkodzie. Chętnych, aby go pozyskać nie brakuje. Mówi się o Olympique Lyon i PSV Eindhoven. Polak jest zdeterminowany, aby opuścić Fenerbahce przy najbliższej okazji.

Szymański dla tureckiego giganta zagrał w sumie 132 spotkania, w których zdobył 22 bramki i zanotował 30 asyst. Wcześniej był piłkarzem Feyenoordu, Dynamo Moskwa i Legii Warszawa.

Polsat Sport