Piłkarska legenda prognozuje przed MŚ! "Jesteśmy jednym z faworytów"

Klinsmann wierzy w szanse niemieckiej reprezentacji na wygranie mundialu - Wszystko jest możliwe. Niemcy są jednym z faworytów, obok innych czołowych europejskich reprezentacji – stwierdził.

Szkoleniowiec uważa również, że aktualni mistrzowie świata, Argentyna i rekordziści, Brazylia, są wśród kandydatów do tytułu w mistrzostwach, które odbędą się w dniach 11 czerwca - 19 lipca w USA, Kanadzie i Meksyku.

- Ten turniej będzie ogromnym wyzwaniem dla wszystkich uczestniczących drużyn. To będzie maraton. Czemu nie dotrwać do końca tego maratonu i być może nie zaskoczyć wszystkich, zostając mistrzami świata? - zapytał były napastnik.

Sam Klinsmann na włoskich boiskach zdobył mistrzostwo świata jako zawodnik w 1990 roku. Jako trener brał udział w dwóch ważnych turniejach. W 2006 roku na domowym mundialu w Niemczech jako selekcjoner doprowadził reprezentację Niemiec do 3. miejsca. Osiem lat później w Brazylii z drużyną USA dotarł do 1/8 finału. Właśnie tam jego były asystent Joachim Loew poprowadził reprezentację Niemiec do tytułu mistrza świata.

PI, PAP