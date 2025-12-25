On nie tylko strzela gole. Lewandowski trafił do Księgi Rekordów Guinnessa
Robert Lewandowski od lat bije rekordy na boisku, ale jego niezwykłe osiągnięcia zostały również wielokrotnie wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. Od historycznego meczu z Wolfsburgiem po imponujące serie bramek i skuteczność w Lidze Mistrzów, Polak zapisał się w historii piłki nożnej w sposób nieosiągalny dla większości zawodników.
Rekordowe jedenastki – 21 stycznia 2025
Lewandowski został rekordzistą Guinnessa w kategorii największej liczby wykorzystanych rzutów karnych w Lidze Mistrzów (19 trafień). Bramki zdobywał jako zawodnik:
- Borussii Dortmund
- Bayernu Monachium
- Barcelony.
Wynik ten daje mu pozycję lidera razem z Ronaldo, a tuż za nimi plasuje się Messi z 18 trafieniami. Polak jednak wyróżnia się skutecznością, wykorzystał 19 z 20. prób.
Historyczny sezon Bundesligi – 22 maja 2021
W starciu z Augsburgiem w ostatniej kolejce sezonu 2020/21 Lewandowski pobił rekord Gerda Müllera, ustanawiając nowy wynik – 41 goli w sezonie Bundesligi. Otrzymał za to dwa wpisy Guinnessa:
- za największą liczbę goli w sezonie
- jako najlepszy strzelec-obcokrajowiec.
Trafiał średnio raz na godzinę gry, ustanawiając rekord, który wcześniej przetrwał 49 lat.
Passa nie do zatrzymania – 9 listopada 2019
Między 16 sierpnia a 9 listopada 2019 Lewandowski zdobył bramkę w 20 kolejnych meczach. W pierwszych 11 kolejkach sezonu strzelił 16 goli, co zagwarantowało mu kolejny wpis do Księgi Guinnessa. Seria zakończyła się dopiero w meczu przeciwko Fortunie Düsseldorf.
Król Bundesligi – 4 maja 2019
Do 4 maja 2019 roku Lewandowski zdobył 202 gole w Bundeslidze jako obcokrajowiec, co dało mu kolejny rekord. Wyprzedził Claudio Pizarro, strzelając dwie bramki Wolfsburgowi 9 marca 2019 roku, a kolejne dwa trafienia dołożył w spotkaniu z Borussią Dortmund 6 kwietnia.
Eliminacyjny dominator – 11 października 2015
Polak wyrównał rekord Davida Healy’ego, zdobywając 13 bramek w jednym cyklu eliminacji do Euro. Do rekordu poprowadziły go m.in. cztery gole z Gibraltarem i błyskawiczny hat-trick przeciwko Gruzji w Warszawie.
Niesamowite dziewięć minut – 22 września 2015
W meczu z Wolfsburgiem Lewandowski zdobył pięć bramek w dziewięć minut, co przyniosło mu aż cztery rekordy Guinnessa jednego dnia.
Były to:
- najszybszy hat-trick
- najszybsze cztery gole
- pięć goli
- najwięcej bramek zdobytych przez rezerwowego w jednym meczu.