On nie tylko strzela gole. Lewandowski trafił do Księgi Rekordów Guinnessa

Rekordowe jedenastki – 21 stycznia 2025

Lewandowski został rekordzistą Guinnessa w kategorii największej liczby wykorzystanych rzutów karnych w Lidze Mistrzów (19 trafień). Bramki zdobywał jako zawodnik:

- Borussii Dortmund

- Bayernu Monachium

- Barcelony.

Wynik ten daje mu pozycję lidera razem z Ronaldo, a tuż za nimi plasuje się Messi z 18 trafieniami. Polak jednak wyróżnia się skutecznością, wykorzystał 19 z 20. prób.

Historyczny sezon Bundesligi – 22 maja 2021



W starciu z Augsburgiem w ostatniej kolejce sezonu 2020/21 Lewandowski pobił rekord Gerda Müllera, ustanawiając nowy wynik – 41 goli w sezonie Bundesligi. Otrzymał za to dwa wpisy Guinnessa:

- za największą liczbę goli w sezonie

- jako najlepszy strzelec-obcokrajowiec.

Trafiał średnio raz na godzinę gry, ustanawiając rekord, który wcześniej przetrwał 49 lat.

Passa nie do zatrzymania – 9 listopada 2019



Między 16 sierpnia a 9 listopada 2019 Lewandowski zdobył bramkę w 20 kolejnych meczach. W pierwszych 11 kolejkach sezonu strzelił 16 goli, co zagwarantowało mu kolejny wpis do Księgi Guinnessa. Seria zakończyła się dopiero w meczu przeciwko Fortunie Düsseldorf.

Król Bundesligi – 4 maja 2019



Do 4 maja 2019 roku Lewandowski zdobył 202 gole w Bundeslidze jako obcokrajowiec, co dało mu kolejny rekord. Wyprzedził Claudio Pizarro, strzelając dwie bramki Wolfsburgowi 9 marca 2019 roku, a kolejne dwa trafienia dołożył w spotkaniu z Borussią Dortmund 6 kwietnia.

Eliminacyjny dominator – 11 października 2015



Polak wyrównał rekord Davida Healy’ego, zdobywając 13 bramek w jednym cyklu eliminacji do Euro. Do rekordu poprowadziły go m.in. cztery gole z Gibraltarem i błyskawiczny hat-trick przeciwko Gruzji w Warszawie.

Niesamowite dziewięć minut – 22 września 2015



W meczu z Wolfsburgiem Lewandowski zdobył pięć bramek w dziewięć minut, co przyniosło mu aż cztery rekordy Guinnessa jednego dnia.

Były to:

- najszybszy hat-trick

- najszybsze cztery gole

- pięć goli

- najwięcej bramek zdobytych przez rezerwowego w jednym meczu.

