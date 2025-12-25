On nie tylko strzela gole. Lewandowski trafił do Księgi Rekordów Guinnessa

Piłka nożna

Robert Lewandowski od lat bije rekordy na boisku, ale jego niezwykłe osiągnięcia zostały również wielokrotnie wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. Od historycznego meczu z Wolfsburgiem po imponujące serie bramek i skuteczność w Lidze Mistrzów, Polak zapisał się w historii piłki nożnej w sposób nieosiągalny dla większości zawodników.

Piłkarz Robert Lewandowski trzyma w ręku statuetkę w kształcie armaty.
fot. PAP
Robert Lewandowski

Rekordowe jedenastki – 21 stycznia 2025

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielki powrót Thiago Silvy! 41-letnia legenda zagra w klubie z Polakami


Lewandowski został rekordzistą Guinnessa w kategorii największej liczby wykorzystanych rzutów karnych w Lidze Mistrzów (19 trafień). Bramki zdobywał jako zawodnik:

 

- Borussii Dortmund

- Bayernu Monachium

- Barcelony.

 

Wynik ten daje mu pozycję lidera razem z Ronaldo, a tuż za nimi plasuje się Messi z 18 trafieniami. Polak jednak wyróżnia się skutecznością, wykorzystał 19 z 20. prób.

 

Historyczny sezon Bundesligi – 22 maja 2021


W starciu z Augsburgiem w ostatniej kolejce sezonu 2020/21 Lewandowski pobił rekord Gerda Müllera, ustanawiając nowy wynik – 41 goli w sezonie Bundesligi. Otrzymał za to dwa wpisy Guinnessa:

 

- za największą liczbę goli w sezonie

- jako najlepszy strzelec-obcokrajowiec.

 

Trafiał średnio raz na godzinę gry, ustanawiając rekord, który wcześniej przetrwał 49 lat.

 

Passa nie do zatrzymania – 9 listopada 2019


Między 16 sierpnia a 9 listopada 2019 Lewandowski zdobył bramkę w 20 kolejnych meczach. W pierwszych 11 kolejkach sezonu strzelił 16 goli, co zagwarantowało mu kolejny wpis do Księgi Guinnessa. Seria zakończyła się dopiero w meczu przeciwko Fortunie Düsseldorf.

 

Król Bundesligi – 4 maja 2019


Do 4 maja 2019 roku Lewandowski zdobył 202 gole w Bundeslidze jako obcokrajowiec, co dało mu kolejny rekord. Wyprzedził Claudio Pizarro, strzelając dwie bramki Wolfsburgowi 9 marca 2019 roku, a kolejne dwa trafienia dołożył w spotkaniu z Borussią Dortmund 6 kwietnia.

 

Eliminacyjny dominator – 11 października 2015


Polak wyrównał rekord Davida Healy’ego, zdobywając 13 bramek w jednym cyklu eliminacji do Euro. Do rekordu poprowadziły go m.in. cztery gole z Gibraltarem i błyskawiczny hat-trick przeciwko Gruzji w Warszawie.

 

Niesamowite dziewięć minut – 22 września 2015


W meczu z Wolfsburgiem Lewandowski zdobył pięć bramek w dziewięć minut, co przyniosło mu aż cztery rekordy Guinnessa jednego dnia.

 

Były to:

 

- najszybszy hat-trick

- najszybsze cztery gole

- pięć goli

- najwięcej bramek zdobytych przez rezerwowego w jednym meczu.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Adam Pawlukiewicz: Ten ranking pozwala na wyszukiwanie talentów wśród organizatorów
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 