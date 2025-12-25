Polski siatkarz spodziewa się dziecka! Co za wieści

Siatkówka

Jakub Popiwczak i Magda Wróbel przekazali wspaniałe informacje. Para spodziewa się dziecka.

Dwóch siatkarzy świętuje sukces na boisku.
fot. PAP
Jakub Popiwczak i jego żona Magda Wróbel spodziewają się dziecka

Jakub Popiwczak pochwalił się świetnymi informacjami. Tym razem mowa jednak o sprawach pozasportowych.

 

Siatkarz i jego żona Magda Wróbel przekazali, że spodziewają się drugiego dziecka. Wcześniej bowiem - w 2022 roku - na świat przyszedł ich syn Jan.

 

 

 

 

Dla libero reprezentacji Polski to kolejna wielka chwila. W tym roku układało mu się również na boisku. Wywalczył z kadrą złoto Ligi Narodów i brąz mistrzostw świata, a w barwach Aluronu CMC Warty Zawiercie zajął trzecie miejsce na klubowym czempionacie globu.

