Polski siatkarz spodziewa się dziecka! Co za wieści

Jakub Popiwczak pochwalił się świetnymi informacjami. Tym razem mowa jednak o sprawach pozasportowych.

Siatkarz i jego żona Magda Wróbel przekazali, że spodziewają się drugiego dziecka. Wcześniej bowiem - w 2022 roku - na świat przyszedł ich syn Jan.

Dla libero reprezentacji Polski to kolejna wielka chwila. W tym roku układało mu się również na boisku. Wywalczył z kadrą złoto Ligi Narodów i brąz mistrzostw świata, a w barwach Aluronu CMC Warty Zawiercie zajął trzecie miejsce na klubowym czempionacie globu.

Polsat Sport