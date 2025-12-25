Wielki skandal w klubie Polaka! Prezes z poważnymi zarzutami

Choć działacz opuścił areszt, sąd nałożył na niego surowe środki zapobiegawcze, w tym zakaz opuszczania kraju.

Sprawa wybuchła w Wigilię, kiedy to funkcjonariusze tureckiej żandarmerii zatrzymali prezesa 19-krotnego mistrza Turcji w ramach śledztwa. Lista zarzutów przedstawiona mu przez prokuraturę jest długa i niezwykle poważna. Obejmuje ona nie tylko osobiste zażywanie substancji zakazanych, ale także ich dostarczanie oraz ułatwianie innym korzystania z narkotyków.

Przypomnijmy, że w barwach Fenerbahce występuje na co dzień Sebastian Szymański.

Tureckie media dotarły do szokujących szczegółów dochodzenia. Choć standardowe testy krwi i moczu 61-latka dały wyniki negatywne, to specjalistyczna analiza próbki włosów miała wykazać obecność kokainy w organizmie Sarana.

Po nocy spędzonej w areszcie i wielogodzinnych przesłuchaniach, sąd zadecydował o dalszym losie działacza. Mężczyzna uniknął tymczasowego aresztowania, ale został objęty dozorem policyjnym. Oznacza to, że musi regularnie, dwa razy w tygodniu, stawiać się na komisariacie celem złożenia podpisu.

Sam oskarżony stanowczo odpiera wszelkie zarzuty, a ponadto twierdzi, że stał się ofiarą kampanii oszczerstw wymierzonej w niego oraz w dobre imię klubu, którym zarządza.