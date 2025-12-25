Wyjątkowe środki ostrożności przed meczem Barcelony! Na trybunach może być gorąco

Już niedługo dojdzie do derbów Stolicy Katalonii, w których naprzeciwko siebie staną Espanyol i FC Barcelona. Według doniesień hiszpańskich mediów przed tym spotkaniem wdrożono specjalne środki ostrożności. Wszystko przez... bramkarza "Blaugrany".

Piłkarz wykonuje ćwiczenie rozciągające przed herbem FC Barcelony.
fot. PAP
Joan Garcia

W sobotę 3 stycznia Espanyol podejmie Barcelonę w ramach 18. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Już same derby stolicy Katalonii mogą wzbudzać w kibicach obu ekip skrajne emocje, ale podczas nadchodzącego spotkania na trybunach może zrobić się jeszcze goręcej. Wszystko przez niedawny transfer bramkarza "Blaugrany" - Joana Garcii.

 

24-letni Hiszpan jest wychowankiem Espanyolu, jednak na początku lipca przeniósł się do rywala zza miedzy, co oczywiście wzbudziło spore oburzenie wśród niektórych kibiców. Styczniowe starcie będzie pierwszym meczem Garcii na RCDE Stadium od czasu transferu. 

 

Jak podaje hiszpański "Sport" organizatorzy meczu postanowili z tego względu wdrożyć wyjątkowe środki ostrożności. Jak można zobaczyć na opublikowanych przez dziennikarzy zdjęciach, za bramkami rozwieszono specjalne siatki, by uniemożliwić kibicom rzucanie przedmiotami w zawodników. 

 

Według doniesień żurnalistów z Półwyspu Iberyjskiego, jeżeli podczas derbów Barcelony dojdzie do jakiegokolwiek skandalu z udziałem kibiców, to Espanyol może otrzymać karę finansową, a w najgorszym wypadku trybuny stadionu mogą zostać zamknięte na następne spotkania.

AA, Polsat Sport
