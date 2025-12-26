Ostatni magazyn #7Strefa w tym roku! - 27.12. Transmisja TV oraz stream online

Coś się zaczyna i coś się kończy. Tak się składa, że przed nami już ostatnie wydanie magazynu #7Strefa w tym roku kalendarzowym. Z tego powodu zapowiada się wyjątkowa dyskusja, bo i goście będą wyjątkowi. Gościem Marka Magiery i Jakuba Bednaruka będzie m.in. Paweł Szwajgier z kabaretu Smile. Na co dzień razem z kolegami z grupy rozmiesza miliony Polaków, a teraz przekonamy się, jak odnajdzie się w roli siatkarskiego eksperta. Z pewnością nie zabraknie humorystycznych kwestii.

Żarty żartami, ale rzecz jasna będzie jak zawsze bardzo merytorycznie. Postarają się o to Piotr Gruszka - wybitny siatkarz reprezentacji Polski oraz takich klubów jak AZS Częstochowa. Tym razem nie w roli korespondenta, lecz na miejscu w studiu zobaczymy i usłyszymy Marcina Lepę, który z dziennikarskiego punktu widzenia oceni mijające dwanaście miesięcy w siatkówce.

W programie podsumujemy 2025 rok w siatkówce klubowej, jak i reprezentacyjnej, a także opowiemy o tym, co nas czeka w 2026 roku. Nie zabraknie też kącika analiz w wykonaniu Jakuba Bednaruka.

Gdzie obejrzeć magazyn #7Strefa? O której godzinie?

Początek magazynu #7Strefa w sobotę 27 grudnia o godz. 11:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport